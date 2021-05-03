Путин поручил в августе выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Об этом сообщает «ТАСС».

- Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад - до 1 сентября 2021 года, - говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

В послании Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на ребенка семьям, где воспитываются школьники и будущие первоклассники.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram