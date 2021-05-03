Названа наиболее подверженная алкоголизму группа крови

Американские ученые провели исследование и выяснили, обладатели какой группы крови чаще всего страдают алкоголизмом. Об этом сообщают «РИА Новости».

Согласно результатам работы, больше всех подвержены чрезмерному употреблению спиртного люди со второй группой крови. Эксперты посоветовали им для достижения положительного эффекта на организм пить красное вино в умеренных количествах. В свою очередь, наиболее устойчивыми к алкоголизму оказались испытуемые с первой группой крови.

Ученые не исключили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголю может влиять работа надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы. Тем не менее способствовать тяге к спиртному может и стресс.

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