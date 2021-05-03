Эксперты рассказали, как накопить на достойную пенсию

На госпенсии в России трудно жить, и в старости многим приходится отказываться от привычной жизни. Но есть способы накопить на дополнительную пенсию. Эксперты рассказали, как составить пенсионный портфель

В 2020 году средний размер пенсии россиян составлял почти ₽15 тыс. На эти деньги можно позволить себе лишь самый минимум. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), к 2022 году средний размер пенсий в России может достигнуть почти ₽18,3 тыс. Об этом сообщают «РБК».

В 2020 году средний размер пенсии россиян составлял почти ₽15 тыс. На эти деньги можно позволить себе лишь самый минимум. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), к 2022 году средний размер пенсий в России может достигнуть почти ₽18,3 тыс.



Даже если в будущем пенсия будет продолжать повышаться, цены тоже не стоят на месте. И если жить только на государственную пенсию, то придется отказаться от привычного образа жизни. Чтобы не бедствовать в старости, о доходах лучше позаботиться заранее.



Сколько нужно накопить на дополнительную пенсию?



Накопления зависят от ваших планов — хотите ли вы путешествовать на пенсии, жить в загородном доме или что-то еще. Подумайте, какую сумму вы хотели бы дополнительно получать в старости каждый месяц и когда планируете выйти на пенсию. Допустим, человеку 30 лет, он хочет к государственной пенсии получать прибавку в ₽50 тыс. в месяц, а на пенсию уйдет в 65 лет.



С 1 января 2021 года срок дожития вырос на полгода до 264 месяцев. Это срок, в который россиянин будет получать накопительную часть пенсии. Если взять срок дожития и умножить его на желаемую прибавку к пенсии, то получится ₽13,2 млн. Такую сумму нужно будет накопить к старости. Если не учитывать доходность от инвестиций, инфляцию, рост или снижение зарплаты, то каждый месяц в течение 35 лет нужно будет откладывать около ₽31,4 тыс.



Расчеты довольно условны, так как невозможно предсказать продолжительность собственной жизни, доходность вложений и другие условия, но они дают общее представление о масштабах задачи.

Как накопить на пенсию самостоятельно



Инструментов, чтобы накопить на пенсию, много. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов составил свой рейтинг по росту риска:

Банковские вклады

Пенсионные планы негосударственных фондов

Накопительное страхование жизни

Физическая жилая недвижимость

Наличная валюта

Облигации

Фонды акций, облигаций и недвижимости

Акции отдельных компаний

Золото

По его словам, чтобы достичь оптимального эффекта, лучше копить на пенсию параллельно в двух-трех инструментах. При этом хотя бы один из них должен быть из нижней части списка — последних четырех пунктов, считает Емельянов.



Банковские вклады и недвижимость — одни из самых популярных вариантов. Однако не самые доходные. Инвестиции на фондовом рынке более рискованный способ накопить на пенсию, чем вклад, однако и возможностей заработать на нем больше.



Мы спросили экспертов о том, как подобрать бумаги для пенсионного портфеля, что делать с рисками и с помощью какого счета лучше всего инвестировать, чтобы больше накопить на старость.

Инвестиции: как составить пенсионный портфель



Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потаповсчитает, что при формировании пенсионных накоплений стоит отдавать предпочтение инвестициям в фонды — биржевые и ПИФы.



Это не только обеспечит широкую диверсификацию инвестиций для небольших сумм, но и позволит экономить на налогах — фонды не платят налоги на купоны и дивиденды, которые получают, а реинвестируют их в полном объеме



Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов также посоветовал начинать формировать пенсионный портфель как можно раньше, так так чем дольше срок до выхода на пенсию, тем больше ваши деньги будут работать на вашу достойную старость.



По словам Потапова, уровень риска инвестора меняется в течение жизни, и вместе с ним должен меняться уровень риска и состав портфеля. «Как правило, это означает увеличение доли облигаций и инструментов с защитой капитала», — сказал он.



Сформировать подходящий портфель можно не только самому или с помощью управляющей компании. В этом может помочь робот-советник в приложении брокера, который не только соберет портфель, но и будет давать рекомендации, как им управлять.



«Если доходности по ОФЗ (облигации федерального займа — прим. РБК) достаточно высокие, то имеет смысл увеличивать их долю в портфеле, так как при замедлении инфляции ставки начинают идти вниз, а доходность ОФЗ остается прежней. Долю из акций стоит формировать в моменты слабого рынка, то есть покупать нужно не на пике рыночной эйфории — акции могут затем существенно снизиться, сокращая первоначальный капитал. Придется долгое время ждать, когда он восстановится», — считает аналитик Андрей Кочетков.



При слабом рынке стоит увеличивать долю акций, а при высоких ставках, как, например, в 2014-2015 годах, можно наращивать долю облигаций, рассказал эксперт. С декабря 2014 по январь 2015 года ставка Банка России составляла 17%. По словам аналитика, наиболее консервативным инвесторам подойдет ОФЗ с индексацией на инфляцию — их покупка не требует особых условий и не нужно часто отвлекаться на управление вложенными деньгами.



Кочетков посоветовал не вкладываться в рискованные инструменты для формирования долгосрочного портфеля. Например, в акции роста, которые могут быть очень неустойчивыми, а перспективы дивидендов — неясными. Такие бумаги больше подойдут активным инвесторам, которые планируют портфель на средний срок.



«Хотя, конечно, многие могут возразить, что покупка американских компаний вроде Microsoft, Apple, Amazon четверть века назад была самым мудрым решением. Мало кто помнит, что когда-то эти компании стоили несколько миллиардов долларов. Если же инвестор хочет включить в свой пенсионный портфель подобные истории, то для них стоит отвести не более 10-15% капитала. Приоритет для пенсионного портфеля — это стабильность и предсказуемость», — полагает аналитик.



Эксперт отметил, что капитал на старость, как правило, существует в виде пассивного дохода — проценты со вкладов, страховая рента, платежи со сдачи недвижимости в аренду, купоны с облигаций, дивиденды с акций. Однако в период накопления лучше всего использовать более доходные инструменты, в основном акции широкого рынка или акции роста, полагает Емельянов.



«Только они стабильно обгоняют инфляцию на таком длинном горизонте, чтобы успеть заранее подготовиться к пенсии (10-30 лет). Как вариант, можно рассматривать длинные государственные облигации, а также средние и длинные корпоративные бумаги. Акции в рублях в среднем приносят около 8% в год сверх инфляции, золото — до 6%, облигации — до 2%», — рассказал он.



По мнению Емельянова, лучше всего начинать собирать пенсионный портфель с фондов акций и облигаций, а потом плавно переходить на бумаги отдельных компаний и государств, если есть время и желание в них разобраться.



Аналитик считает, что часть сбережений в любом случае должна быть на вкладах в банках или наличной валюте. За счет этого резерва можно вкладывать остальные деньги на более долгий срок и в более доходные инструменты.



Если до пенсии еще 20-30 лет, можно смело покупать акции компаний, которые ориентированы на далекую перспективу. Например, из отрасли биотехнологий, электромобилей или солнечной энергетики



Аналитик Валерий Емельянов рассказал, что при создании пенсионного портфеля существует общее правило: по мере близости дня выхода на пенсию портфель должен смещаться из волатильных активов (акций, золота) в более спокойные (облигации, фонды облигаций или недвижимости).



К тому моменту, как человек закончит трудиться, на рисковые бумаги должно приходиться около 20% портфеля. А потом тактика меняется на обратную: нужно плавно наращивать долю рисковых бумаг, чтобы не обесценить и не растратить весь капитал, если вдруг вы окажетесь долгожителем.



«Многое зависит от того, в какой фазе накопления вы сейчас находитесь. Если только начинаете, задача — вносить в портфель и получать на рынке как можно больше. В рамках разумного, конечно. Обычно это 10-30% дохода и 7-8% в год в долларах США соответственно. Вам подойдут акции молодых, развивающихся компаний с высоким потенциалом роста, соответствующие ПИФы и ETF», — полагает эксперт.



Если у вас уже есть крупный капитал, то портфель должен быть более консервативным, ориентированным на получение относительно стабильного и предсказуемого, рентного дохода, отметил Верещак.



Компании на рынке проходят различные стадии жизненного цикла. Консультант посоветовал обратить внимание на акции «компаний-пенсионеров» («дивидендные» акции), а также на трасты недвижимости REIT и облигации.



По его словам, после выхода на пенсию вы сможете забирать 3-4% портфеля в год без потери покупательной способности капитала. Если инфляция за год оказалась меньше, а доход рынка больше, валютный курс выгоднее, то можно забрать из портфеля 4-6% или даже больше, в зависимости от ситуации.



Что касается риска, то существует «правило 100 минус возраст», согласно которому доля акций в портфеле уменьшается по мере старения человека. Однако инфляция не уменьшается, поэтому не стоит делать портфель слишком консервативным, считает финансовый консультант.



Другое дело — отдать предпочтение инструментам, ориентированным на получение именно рентного дохода (REIT, «дивидендные» акции). Их стоимость растет не так быстро, но совокупный доход с учетом дивидендов рынку не уступает, отметил Верещак.



По его словам, облигации хороши, но в меру, так как доходность чисто облигационного портфеля может едва покрывать инфляцию. Если при этом тратить заработанное, то накопленного может не хватить не только наследникам, но и вам самим.



Также для жизни исключительно на пассивный доход может быть целесообразным увеличить финансовую подушку до пяти годовых расходов — вместо одного года, как у тех, кто пока продолжает зарабатывать деньги



ИИС — это индивидуальный инвестиционный счет, который также можно открыть у брокера. Его преимущество в том, что он позволяет пользоваться налоговыми вычетами. А они, в свою очередь, повышают доходность. По мнению Потапова, такой счет как раз подойдет для пенсионного портфеля.



«При составлении такого портфеля, во-первых, стоит максимально пользоваться инвестиционными налоговыми вычетами. В частности, разумно использовать ИИС типа А для облигационной части портфеля и льготу по долгосрочному владению для акций или паев фондов», — отметил он.



Верещак также полагает, что ИИС пригодится для пенсионных накоплений. В долгосрочной перспективе экономия от вычетов существенно повышает эффективность инвестиций.



Финансовый консультант подсчитал, что если доходность портфеля будет равна 7%, то за 20 лет с учетом сложного процента прибыль составит 287%. Если пользоваться налоговыми вычетами, то средняя доходность вырастет до 7,5%, а прибыль будет почти 325%. То есть, если экономить на налогах 0,5% в год, доход вырастет на 38%.



Емельянов тоже посоветовал использовать ИИС и привел в качестве примера доходность облигаций. Если у вас портфель из ОФЗ на 10 лет с купонами под 7%, то на обычном счете после выплаты налогов вы получите с них 6,1% годовых, а на ИИС — 7,4% в год.



Однако у ИИС есть свои особенности и ограничения. Например, с него нельзя снимать деньги или закрывать в течение трех лет. Именно после этого срока можно начать подавать документы на налоговые вычеты.



По мнению Кочеткова, можно использовать и обычный брокерский счет, и ИИС одновременно. Например, на брокерском счете можно «заниматься операциями с более рискованными историями», а на ИИС покупать инструменты с низким риском, или облигации.



Сейчас существуют два типа счетов — А (I тип) и Б (II тип). Первый позволяет вернуть 13% от внесенных в течение года средств, но не более ₽52 тыс. С помощью второго можно не платить налоги с дохода от сделок. На ИИС можно класть максимум по ₽1 млн в год.



В конце октября прошлого года Банк России предложил создать третий тип ИИС, который будет рассчитан на инвестиции сроком от десяти лет. Он не будет иметь ограничений по сумме взносов, и его можно будет открыть одновременно со счетами первого и второго типа. Пока что ЦБ обсуждает эту идею с экспертным сообществом.

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