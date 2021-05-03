Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
Названы оказавшиеся под угрозой скорого исчезновения профессии

Названы оказавшиеся под угрозой скорого исчезновения профессии

03 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Названы оказавшиеся под угрозой скорого исчезновения профессии habr.com
В колледжах убрали около сотни позиций

Многие классические профессии ждет серьезная эволюция. Об этом рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает «Lenta.ru».

В частности, считает он, в ближайшие десять лет в нынешнем виде исчезнет такая профессия как бухгалтер. Специалистам, чтобы остаться на плаву, потребуется освоить дополнительные навыки аудитора или налогового консультанта.

Также под угрозой скорого исчезновения оказалась работа водителя. Это связано с развитием систем автопилотов.

- То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника, — предупредил Сафонов.

В качестве аргумента он привел сокращение в экипажах воздушного судна — если раньше в кабине могли находиться до пяти человек, то уже сегодня достаточно двух участников процесса, а в скором будущем возможно и дальнейшее сокращение до одного пилота.

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах изменился список профессий. Из перечня профессий и специальностей решили убрать почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет. Среди них: «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники» и «радиооператор». /Отмечалось, что некоторые профессии устарели содержательно, другие исчезли, а третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.

В 2019 году член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предположил, что в России к 2030 году из-за исчезновения ряда профессий могут остаться без работы 15 миллионов человек. По его словам, исчезновение в России профессий, не требующих квалификации, таких как продавцы, охранники и водители, связано с наступлением четвертой промышленной революции. Основная ее черта заключается в том, что люди начинают относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству, отметил депутат.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Работа

Читайте также: Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут похудеть

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Жители Коми могут подать заявку на участие в акции «Бессмертный полк» до 7 мая Посмотреть все

Редакция рекомендует

30 апреля
Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут провести майские выходные с пользой Читать
29 апреля
Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут похудеть Читать
29 апреля
Как изменилась «юношка»: авторская колонка со специалистом прогрессивной сыктывкарской библиотеки Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

27 апреля
Турцию полностью закрывают до особого разрешения
24 апреля
В России предложили временно освободить граждан от налогов и ЖКХ
24 апреля
Президент объявил нерабочие дни. Юрист объяснил, чем они отличаются от выходных
19 апреля
В МВД объяснили, в чем отличие электронного паспорта от обычного
19 апреля
Электросамокаты в Росси предложили приравнять к мопедам
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru