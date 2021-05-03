Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться?
Главная
Новости
Священник рассказал, как выходить из поста без ущерба здоровью

Священник рассказал, как выходить из поста без ущерба здоровью

03 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Священник рассказал, как выходить из поста без ущерба здоровью Фото из архива PG11.ru
Православные традиционно едят молочные продукты и яйца

Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приёме скоромной (непостной) пищи и особенно – мяса, заявил практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков). Об этом сообщают «РИА Новости».

- С медицинской точки зрения надо не объедаться – вообще никогда, и на Пасху в частности. Мясо можно есть сразу же после пасхальной службы, то есть, никакого запрета на него нет – разрешение на всё. Но я бы не рекомендовал сразу есть много мяса, - сказал иеромонах Федорит.

Не случайно, отметил он, традиционно на Пасху православные верующие едят, прежде всего, молочные продукты и яйца.

- Не потому что мясо каким-то образом грешно, а просто потому, что из поста сразу выходить на мясную пищу сложно. Ну, можно съесть там кусочек какой-нибудь, небольшой, но не объедаться. Особенно с учетом того, что было 50 дней почти без белковой пищи или облегченных белков, сразу переходить на большое количество даже просто белка не очень полезно, - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сказанное о воздержании относится не только к мясу, но "съев, допустим, много яиц, тоже запросто получишь панкреатит или холецистит". "У нас, к сожалению, такое часто бывает – что люди "дорываются" после поста и начинают съедать по восемь, по 10 яиц подряд, а потом попадают в больницу. Это нехорошо. Надо есть всё в меру, с разумением", - заключил священнослужитель.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: Брошенные сапоги или загадочное исчезновение жителя Коми

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Жители Коми могут подать заявку на участие в акции «Бессмертный полк» до 7 мая Посмотреть все

Редакция рекомендует

30 апреля
Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут провести майские выходные с пользой Читать
29 апреля
Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут похудеть Читать
29 апреля
Как изменилась «юношка»: авторская колонка со специалистом прогрессивной сыктывкарской библиотеки Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

27 апреля
Турцию полностью закрывают до особого разрешения
24 апреля
В России предложили временно освободить граждан от налогов и ЖКХ
24 апреля
Президент объявил нерабочие дни. Юрист объяснил, чем они отличаются от выходных
19 апреля
В МВД объяснили, в чем отличие электронного паспорта от обычного
19 апреля
Электросамокаты в Росси предложили приравнять к мопедам
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru