Священник рассказал, как выходить из поста без ущерба здоровью

Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приёме скоромной (непостной) пищи и особенно – мяса, заявил практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков). Об этом сообщают «РИА Новости».

- С медицинской точки зрения надо не объедаться – вообще никогда, и на Пасху в частности. Мясо можно есть сразу же после пасхальной службы, то есть, никакого запрета на него нет – разрешение на всё. Но я бы не рекомендовал сразу есть много мяса, - сказал иеромонах Федорит.

Не случайно, отметил он, традиционно на Пасху православные верующие едят, прежде всего, молочные продукты и яйца.

- Не потому что мясо каким-то образом грешно, а просто потому, что из поста сразу выходить на мясную пищу сложно. Ну, можно съесть там кусочек какой-нибудь, небольшой, но не объедаться. Особенно с учетом того, что было 50 дней почти без белковой пищи или облегченных белков, сразу переходить на большое количество даже просто белка не очень полезно, - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сказанное о воздержании относится не только к мясу, но "съев, допустим, много яиц, тоже запросто получишь панкреатит или холецистит". "У нас, к сожалению, такое часто бывает – что люди "дорываются" после поста и начинают съедать по восемь, по 10 яиц подряд, а потом попадают в больницу. Это нехорошо. Надо есть всё в меру, с разумением", - заключил священнослужитель.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram