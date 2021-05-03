Терапевт рассказала, как приготовить полезный для здоровья шашлык

При приготовлении шашлыка следует отдавать предпочтение мясу птицы, жарить его не на очень высоких температурах и не добавлять к блюду кетчуп и майонез промышленного производства, советует главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Традиционно в это время открывается сезон шашлыков в кругу семьи и друзей. Сразу отмечу, что формула идеального праздничного ужина – это 100-120 граммов белкового продукта плюс 200 граммов овощного гарнира. Шашлык – чудесное блюдо и отличный источник белка при правильном подходе к его приготовлению,- сказала Драпкина журналистам.

Она уточнила, что при выборе мяса следует отдать предпочтение мясу птицы. Перед приготовлением стоит срезать весь жир, затем замариновать.

Стоит обратить внимание и на способ приготовления мяса - при жарке на высоких температурах появляются соединения, которые в высоких дозах приводят к развитию онкологических заболеваний, чтобы снизить потребление таких веществ надо контролировать температуру, канцерогены начинают образовываться при 168 градусах и выше.

По словам Драпкиной, шашлык не должен быть обугленным, чем длительнее жарка и выше температура жарочной поверхности, тем темнее корка и тем больше потенциально токсичных соединений содержит приготовленное блюдо.

- Не добавляйте к мясу кетчуп и майонез промышленного производства. Трансжиры нам ни к чему. Ешьте блюдо с большим количеством зелени, свежих овощей (помидоры, огурцы, сладкий перец) - в них содержатся важные антиоксиданты и витамины, способные нейтрализовать канцерогенное действие мяса, а также пул пищевых волокон, препятствующих всасыванию лишних жиров, - пояснила Драпкина.

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