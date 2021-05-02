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В Коми целую упряжку хаски бросили на съедение волкам

В Коми целую упряжку хаски бросили на съедение волкам

02 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
В Коми целую упряжку хаски бросили на съедение волкам Фото приюта "Друг"
Теперь собак - кобеля и трех сук, пристраивают в добрые руки

В Сысольском районе на окраине села Визинга из леса вышли несколько собак породы хаски. В селе их заметили 20 апреля. Уставшие и измотанные они прибились ко двору одного из домов. Информация о собаках была размещена в группе приюта для бездомных животных «Друг», передает «Комиинформ».Больше недели волонтеры искали хозяев брошенных ездовых собак, однако никто так и не объявился.

- Хозяин собак так и не объявился, собак просто вывезли умирать в лес, видимо надеялись, что волки унесут. Одна из собак сильно покусана в шею. Со слов людей, ко двору которых они прибились, их было 5, видимо, одну все-таки успели утащить, - предполагают волонтеры.

Теперь собак - кобеля и трех сук, пристраивают в добрые руки. Их отдадут при соблюдении ряда условий: для собак ищут хозяев, знающих породу, чтобы они содержались не на цепи и не для разведения. Животных отдадут за добровольный взнос в размере 1500 рублей в пользу приюта «Друг», деньги пойдут на корм остальным обитателям приюта. Во вторник, 4 мая, собаки будут стерилизованы.

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Животные

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Комментарии 6

час назад Александр
Пусть тот, кто из бросил сдохнет страшной смертью
Ответить
час назад соня
люди теряют остатки человечности в этом случае его величество Закон должен наказать нелюдей
Ответить
час назад Бизнесмены
Бизнес за зиму не очень окупился!
А летом их содержать— дыру в бюджете прогрызают!
Пришлось пустить их в поля...
Сами как-то в лес зашли
Ответить
час назад Анна
Бизнесмены
Бизнес за зиму не очень окупился!
А летом их содержать— дыру в бюджете прогрызают!
Пришлось пустить их в поля...
Сами как-то в лес зашли
Ваши?
Ответить
час назад Татьяна
Ребята,ну зачем так жестоко, можно ж было б попробовать отдать кому то
Ответить
14 минут назад 1
Или 5ю загрызли вместе с хозяином
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