В Коми целую упряжку хаски бросили на съедение волкам

В Сысольском районе на окраине села Визинга из леса вышли несколько собак породы хаски. В селе их заметили 20 апреля. Уставшие и измотанные они прибились ко двору одного из домов. Информация о собаках была размещена в группе приюта для бездомных животных «Друг», передает «Комиинформ». Больше недели волонтеры искали хозяев брошенных ездовых собак, однако никто так и не объявился.

- Хозяин собак так и не объявился, собак просто вывезли умирать в лес, видимо надеялись, что волки унесут. Одна из собак сильно покусана в шею. Со слов людей, ко двору которых они прибились, их было 5, видимо, одну все-таки успели утащить, - предполагают волонтеры.

Теперь собак - кобеля и трех сук, пристраивают в добрые руки. Их отдадут при соблюдении ряда условий: для собак ищут хозяев, знающих породу, чтобы они содержались не на цепи и не для разведения. Животных отдадут за добровольный взнос в размере 1500 рублей в пользу приюта «Друг», деньги пойдут на корм остальным обитателям приюта. Во вторник, 4 мая, собаки будут стерилизованы.