В России станет проще получать налоговые вычеты

С 21 мая гражданам не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Об этом сообщают РИА Новости.

Всю необходимую информацию налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке. Перечень участвующих в программе финансовых организаций будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.

Кроме того, сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырех до полутора месяцев. При наличии права на получение вычета, ФНС направит в личный кабинет предзаполненное заявление для его утверждения. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания этого документа до возврата налога.

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