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Команда «Мы из Коми» приняла участие в популярной игре «Сто к одному»

Команда «Мы из Коми» приняла участие в популярной игре «Сто к одному»

01 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Команда «Мы из Коми» приняла участие в популярной игре «Сто к одному» Фото со страницы Людмилы Великороды / Команда «Мы из Коми» приняла участие в популярной игре «Сто к одному»
Пока неизвестно, когда запись выйдет в эфир

Один из ближайших выпусков популярной игры «Сто к одному» на телеканале «России» пройдет с участием выходцев из Коми. О том, как проходила запись передачи, «Комиинформу» рассказала принимавшая участие в съемках председатель Землячества Коми в Москве Людмила Великорода. 

Выходцы из республики сформировали команду «Мы из Коми», в которую, кроме Людмилы вошли Игорь Михель, а также Маргарита Сытник, Иван Габов и Дмитрий Сивков.

– Название нашей команды родилось сразу, потому что мы действительно все из Коми, все земляки. Я, Маргарита и Дмитрий родились в Сыктывкаре, Иван - из Корткероса, а Игорь Михель работал мэром Ухты, знает и любит республику. Там наши друзья, родные, учителя и коллеги, – рассказала Людмила.

Соперниками по игре стала команда Землячества Удмуртии.

– Честно говоря, было очень волнительно, мы ведь сказали в начале игры, что наше участие посвящаем 100-летию республики, понимаем, что за нас будут болеть, и ударить в грязь лицом нельзя. Сама идея участвовать в игре родилась потому, что название передачи созвучно юбилею региона, и сообщить на всю страну об этом событии - классная идея. Ведущий Александр Гуревич, да и вся команда передачи, были доброжелательными, хотя нам, конечно, не хватило общения. Хотелось рассказывать и рассказывать о республике, но игра вообщем-то о другом, были совершенно разные вопросы, – поделилась впечатлениями председатель Коми землячества.

Она добавила, что Гуревич после записи даже заглянул к ним в раздевалку, они смогли немного переговорить и передали привет от Андрея Державина. Кстати, известный музыкант тоже хотел  поучаствовать, но не смог из-за плотного графика.

На вопрос, как долго ждать выхода передачи в эфир, Людмила ответила, что этого сейчас не знают даже редакторы программы, это решается по ситуации. Иногда выпускают через две недели, а иногда через четыре месяца. И посоветовала следить по аккаунту игры в инстаграме, где анонсируются ближайшие передачи.

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