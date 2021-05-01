В Коми собака помогла полиции найти водку01 мая 2021
Астин и Екатерина Попова / Пресс-служба МВД по Коми / В Коми собака помогла полиции найти водку
Специализация четвероногого – общерозыскной профиль
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Печоре в дежурные сутки раскрыли грабеж. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
В полицию обратилась продавец одного из магазинов. Женщина рассказала, что неизвестный похитил из торговой точки две бутылки водки и скрылся. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошла и кинолог Екатерина Попова со служебной собакой.
Было установлено, что в момент совершения противоправных действий знакомая подозреваемого отвлекала продавца разговорами, а затем они оба скрылись. Во дворе их ожидал еще один приятель.
Кинолог дала немецкой овчарке занюхать место с кафельного пола у витрины, где похищен товар. Пес по кличке Астин сразу же повел свою хозяйку к ближайшему общежитию и сел у входа в подъезд. В дальнейшем четвероногий «напарник» привел полицейских на третий этаж, остановившись у одной из комнат. Оперативники вошли туда и увидели двух мужчин и женщину, которые распивали украденное спиртное.
Была установлена личность подозреваемого в грабеже – им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, 1985 года рождения.
По ст. 161 УК РФ (грабеж) возбуждено уголовное дело. Мужчина дал признательные показания.
Это уже вторая удача в служебной деятельности пса Астина, ранее он помог оперативникам выйти на след подозреваемого, похитившего телевизор из квартиры местного жителя.
Екатерина Попова рассказала, что пушистому помощнику еще только полтора года. С сентября по декабрь она вместе с ним прошла курс обучения в школе служебного собаководства в Егорьевске Московской области. Специализация собаки – общерозыскной профиль.
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01 мая 2021, 15:00
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