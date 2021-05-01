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Трех спортсменов из Коми признали мастерами спорта России

Трех спортсменов из Коми признали мастерами спорта России

01 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Трех спортсменов из Коми признали мастерами спорта России golos-nekrasovki.ru / Трех спортсменов из Коми признали мастерами спорта России
Это гимнастка, бодибилдер и борец

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ от 30 апреля 2021 года о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» ряду спортсменов страны. Среди тех, кто попал в список и три представителя Республики Коми. Об этом сообщается на странице Минспорта «ВКонтакте».

Так, новым Мастером спорта по бодибилдингу стал Сергей Старкин.

Спортсменка отделения вольной борьбы спортивной школы олимпийского резерва №2 Ксения Шевцова стала Мастером спорта по спортивной борьбе.

В списке также оказалась гимнастка Моника Алешихина.

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Спорт

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