Трех спортсменов из Коми признали мастерами спорта России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ от 30 апреля 2021 года о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» ряду спортсменов страны. Среди тех, кто попал в список и три представителя Республики Коми. Об этом сообщается на странице Минспорта «ВКонтакте».

Так, новым Мастером спорта по бодибилдингу стал Сергей Старкин.

Спортсменка отделения вольной борьбы спортивной школы олимпийского резерва №2 Ксения Шевцова стала Мастером спорта по спортивной борьбе.

В списке также оказалась гимнастка Моника Алешихина.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram