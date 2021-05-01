Ухтинка Юлия Самойлова поделилась с поклонниками новой песней

Ухтинка Юлия Самойлова презентовала новую песню под названием «Белая лилия». Об этом девушка рассказала на своей странице «ВКонтакте».

Певица работала над треком больше года, прежде чем представить публике. В нем сплелись trip-hop, ethnic и mid tempo. Внимательно прислушавшись, можно распознать звучание варгана.

– Когда был создан вариант на русском языке, я дала послушать свою работу родным и близким. Многие коллеги с Украины отметили мелодизмы, сильно перекликающиеся с украинскими народными мотивами. Начала назревать идея создания лирики. Я стремилась достичь такого эффекта, при котором строки русского языка будут плавно перетекать в украинские и наоборот. Благодаря помощи переводчика получилось красиво и трогательно, – делится певица.

Юлия Самойлова признается, что для нее это песня о пути духа. Она пронизана светлым чувством любви и щемящей тоски по почти забытому ощущению себя. Это сродни тому состоянию, с которым мать качает колыбель своего ребенка, оберегая его и направляя к свету.

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