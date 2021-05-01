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Дочь ликвидатора ЧАЭС борется за положенные ей выплаты

Дочь ликвидатора ЧАЭС борется за положенные ей выплаты

01 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Дочь ликвидатора ЧАЭС борется за положенные ей выплаты Татьяна иванова с отцом и детьми / Дочь ликвидатора ЧАЭС борется за положенные ей выплаты
Девушка мечтает добиться справедливости

Сыктывкарка Татьяна Иванова – дочь ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Андрея Лобанова. Девушка рассказала, что уже много лет не получает положенных ей выплат, а теперь не может добиться, чтобы их выдавали хотя бы ее детям – внукам ликвидатора.

Татьяна объяснила, что ее отец работал в Вуктыльском отделении Сыктывкарской авиабазы охраны лесов от пожаров.

Андрей Лобанов, архивное фото

– В мае 1987 года папу отправили в командировку, тушить пожары в 30-километровую зону вокруг Чернобыльской АЭС. Жили они недалеко от Киева. Оттуда летали на вертолетах и делали облет, где были пожары. Там приземлялись и тушили, чтобы радиация не распространялась ветром. Находился папа там 30 дней. Получил единственную медаль, которую дали сразу. Затем было одно благодарственное письмо
уже по новому месту жительства.

Девушка призналась, что несмотря на все документы, которые есть у ее отца на руках, она как дочь так и не получила ни одной выплаты, куда бы он ни обращался.

Андрей Лобанов с дочерью и внучками

– У нас не осталось никаких документов, писем с отписками, потому что раньше мы жили в селе Подречье, в Вуктыльском районе. Всё утеряли при переезде. Папа писал и в Министерство соцзащиты в Сыктывкаре, и в Москву, но приходили отписки. В пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона №1244-1 прописано, что ежемесячная денежная выплата положена детям второго и последующих поколений. Но по всей стране «благодаря» Письму Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2019 №13-7/В-229 пошли отказы.

Татьяна общается в чате, где собрались такие же дети ликвидаторов. И все они приходят к выводу, что судебная практика сложилась не в их пользу.

– В суд я пока не обращалась, но планирую. Еще мы обращались к Сергею Миронову, по-
сле чего началась прокурорская проверка. Но на местах прокуроры просто вызывали всех нас, обратившихся, опрашивали, а потом делали отписки. А от Миронова с тех по ни слуху ни духу.
Раньше для получения ЕДВ нужно было только подтверждение родства с ликвидатором, а сейчас требуют не существующего в природе удостоверения ребенка-чернобыльца. О том, что удостоверения детям не предусмотрено, мне пришли подтверждения от МЧС, от органов соцзащиты.

Девушка нашла вдову ликвидатора из Визинги и выяснила, что у той нет никаких проблем с выплатами на внуков:

– Как ни странно, они обратились за выплатой на внуков в декабре 2020 года – и в январе им их назначили. Нас поделили? Каким таким чудным образом? Одним платим – другим не платим? Я звонила в Сысольский ПФР. Там ответили, что платят только внукам ликвидаторов 1986 года. Но закон же не делит соцподдержку внуков по годам ликвидаторов!

Татьяна заявила, что не нуждается в деньгах. Как и остальные дети ликвидаторов в их
чате, девушка просто хочет добиться справедливости.

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Деньги

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Комментарии 1

43 минуты назад Горожанин
А до какого колена потомки имеют право на выплаты?
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