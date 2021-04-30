Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут провести майские выходные с пользой

Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут провести майские выходные с пользой30 апреля 2021
Фото с сайта avito.ru
На незапланированных каникулах можно развиваться как в культурном плане, так и в физическом
Впереди майские праздники. Кто-то будет отдыхать по старому графику, а кого-то ждет настоящий мини-отпуск. Самое время планировать поездки, встречи с друзьями, вылазки на шашлыки и многое другое. Но что делать тем, кто остался без компании? Не унывать и попробовать себя в новом хобби! А PG11.ru вам в этом поможет.
Скейтборд, 900 рублей
Пусть не совсем новый, но в хорошем состоянии. Отличный вариант, чтобы попробовать себя в новом направлении. Яркие эмоции вам гарантированы.
Акустическая гитара, 7500 рублей
Продавец избавляется от инструмента в связи с покупкой новой гитары. В интернете можно найти огромное количество самоучителей и обучающих видео. Занятие на все праздники вам обеспечено.
Беговой костюм, 6500 рублей
Весна, хорошая погода. Самое время, чтобы начать бегать. Разумеется, делать это лучше в специальной одежде. Если хотите попробовать себя в подобном занятии, присмотритесь к этому б/у костюму фирмы Craft. По словам продавца, он находится в отличном состоянии. Размер S.
Подарочный набор из 23 томов А.Дюма, 2990 рублей
Время, проведенное с книгой, точно поднимет вам настроение. А Александр Дюма - это классика. В наборе есть и “Три мушкетера”, и “Граф Монте-Кристо”, и многое-многое другое. Красивое оформление и отличное состояние. Возможен торг.
Велосипед, 8 тысяч рублей
Продавец отдает своего железного коня с документами. Присмотритесь. Вдруг поездки по городу - это то, что вам необходимо? Велосипед может быть как развлечением, так и транспортом.
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30 апреля 2021, 15:09
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