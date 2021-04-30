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Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут провести майские выходные с пользой

Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут провести майские выходные с пользой

30 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут провести майские выходные с пользой Фото с сайта avito.ru
На незапланированных каникулах можно развиваться как в культурном плане, так и в физическом

Впереди майские праздники. Кто-то будет отдыхать по старому графику, а кого-то ждет настоящий мини-отпуск. Самое время планировать поездки, встречи с друзьями, вылазки на шашлыки и многое другое. Но что делать тем, кто остался без компании? Не унывать и попробовать себя в новом хобби! А PG11.ru вам в этом поможет.

Скейтборд, 900 рублей

Пусть не совсем новый, но в хорошем состоянии. Отличный вариант, чтобы попробовать себя в новом направлении. Яркие эмоции вам гарантированы. 

Акустическая гитара, 7500 рублей

Продавец избавляется от инструмента в связи с покупкой новой гитары. В интернете можно найти огромное количество самоучителей и обучающих видео. Занятие на все праздники вам обеспечено.

Беговой костюм, 6500 рублей

Весна, хорошая погода. Самое время, чтобы начать бегать. Разумеется, делать это лучше в специальной одежде. Если хотите попробовать себя в подобном занятии, присмотритесь к этому б/у костюму фирмы Craft. По словам продавца, он находится в  отличном состоянии. Размер S.

Подарочный набор из 23 томов А.Дюма, 2990 рублей

Время, проведенное с книгой, точно поднимет вам настроение. А Александр Дюма - это классика. В наборе есть и “Три мушкетера”, и “Граф Монте-Кристо”, и многое-многое другое. Красивое оформление и отличное состояние. Возможен торг.

Велосипед, 8 тысяч рублей

Продавец отдает своего железного коня с документами. Присмотритесь. Вдруг поездки по городу - это то, что вам необходимо? Велосипед может быть как развлечением, так и транспортом.

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