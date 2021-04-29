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Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут похудеть

Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут похудеть

29 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут похудеть Фото с сайта avito.ru
Возможно, вы присмотрите что-то к себе домой

До лета остался всего месяц. Кажется, стремление похудеть до начала сезона достигло апогея. Самые активные купили абонементы в тренажерный зал. Самые отчаянные сели на диеты. 

Наша редакция - сторонники умеренного подхода. Поэтому советуем вам присмотреться к домашним тренировкам. А чтобы процесс был проще, мы собрали для вас подборку тренажеров и фитнес-помощников, которые можно приобрести в нашем городе через интернет.

Коврик для йоги и фитнеса, 300 рублей

Весьма нужная для домашних тренировок вещь. Продавец уточняет, что покупала коврик за 600 рублей, однако перестала им пользоваться и теперь продает. Вмятин, по ее словам, нет.

Беговая дорожка, 5 тысяч рублей

Беговая механическая дорожка TORNEO. Один из самых популярных тренажеров среди тех, что покупают для использования дома. Если размеры жилплощади позволяют вам разместить такую покупку - почему бы и нет?

Велотренажер, 5 тысяч рублей

Второй по популярности вид тренажеров для тренировки в собственной квартире. Продавец опубликовал объявление о продаже велотренажера марки TORNEO. Также в информации отмечено, что при заключении сделки возможен торг.

Гантели, 300 рублей

Гантели в пластике весом 1,5кг. Вариант, который подойдет для тренировок на начальном уровне. Ранее их уже использовали, однако, судя по фото, видимых повреждений на них нет.

Эллипсоидный тренажер, 11 тысяч рублей

Тренажер находится в хорошем состоянии. Внутри - восемь уровней сложности, а также возможность измерять пульс, затраченные калории, время и километры. Продавец отметил, что эллипсоид отлично подойдет для людей больной спиной и коленями, так как во время тренировки происходит распределение нагрузки.

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