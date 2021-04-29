Как изменилась «юношка»: авторская колонка со специалистом прогрессивной сыктывкарской библиотеки

Как вы провели прошедшие выходные? Если в списке достижений значится посещение «Библионочи», мы вас поздравляем! Уже который год это мероприятие проходит в нашем городе с приличным размахом.

Кстати, а как часто вы вообще ходите в библиотеки? В наше время они развиваются буквально семимильными шагами. О том, что нового появилось в «юношке», которая по праву считается самой передовой в городе, порталу PG11.ru рассказал специалист библиотеки Кирилл Третьяков.

За последние несколько лет в этом здании по улице Коммунистической продвинулись очень далеко.

- Нововведений у нас много: от выдачи книг в электронном формате до возможности для всех наших читателей печатать на 3D- принтере в «Гвоздильне LAB». Также у нас есть много медиапроектов - подкаст «Сырнички Сэлинджера», видеоблог «Забег по книжным полкам» и видеопроекты «Лит Панк» и «Пятничные чтения». Мы активно развиваем наш YouTube канал. Также у нас есть свой сервер в Discord, где во время локдауна мы вели ежедневные трансляции, - рассказывает наш собеседник.

Встречи в «юношке»

«Сырнички Сэлинджера» - это библиотечный подкаст, где двое ведущих рассуждают о творчестве и жизни писателей. Также главной темой нередко становятся различные явления массовой культуры. Кстати, часто к ведущим присоединяются гости. Например, художники комиксов, блогеры, урбанисты и другие интересные личности. На текущий момент вышло уже 10 эпизодов и один спецвыпуск.

- «Забег по книжным полкам» - видеоблог, ведущим которого являюсь тоже я. В его рамках наши библиотекари и читатели делятся своими впечатлениями о прочитанных книгах из фонда «юношки». Мы стараемся рассказывать не про самые популярные книги, но про те, которые интересны нам самим, - отметил Кирилл.

Все медиапроекты библиотеки можно найти как на YouTube-канале библиотеки, так и в их группе «ВКонтакте». А подкасты доступны на всех действующих в стране платформах.

Представьте, в библиотеке даже работает «Гвоздильня LAB», где есть 3D-принтер, 3D-ручки, электролобзик, выжигательный аппараты и термопресс для кружек. Все посетители мастерской могут опробовать их в деле. Также эти инструменты часто помогают участникам клуба косплея, базирующегося в юношеской библиотеке.

«Гвоздильня LAB»

Среди множества нововведений, которые сейчас функционируют в «юношке», также существует клуб любителей комиксов «Комикс-лига».

- Клуб был основан на базе библиотеки в 2013 году. С 2016 года я являюсь одним из его руководителей. Раньше во время встреч мы с участниками смотрели и обсуждали сериалы, а позже переключились на комиксы. А совсем недавно вместе с ребятами поняли, что было бы неплохо нас самим попробовать нарисовать комикс. Работа над ним сейчас проходит в закрытом порядке. А так на наши сериально-комиксных встречах обычно собирается порядка 10-20 человек, - рассказал Кирилл.

Как оказалось, в юношеской библиотеке нашлось место и для психолого-терапевтических практик. Так, проект «Театральня» иногда собирает до 30 участников.

- «Театральня» - это арт-проект, который я задумал как этакую свободную творческую площадку на базе библиотеки. Участники могли сами предлагать направление, в котором им было бы интересно попробовать себя. Например, кого-то привлекал стендап, и мы вместе с ребятами разбирали предложенные форматы, готовили домашнее задание и делились результатами.

- Изначальная концепция была похожа на такой терапевтический арт- кружок, где каждый мог попробовать себя в той роли, в которой ему было интересно и не было четкой ориентированности на результат. Во главу угла ставился сам творческий процесс. Но за время существования проекта мы поняли, что нам было бы интересно попробовать себя и в более традиционном театральном формате. Поэтому сейчас мы готовим постановку-адаптацию комикса Брайана Ли О’Мэлли «Потерянная». Также «Театральня» помогает библиотеке в работе над нашим видеоблогом «Забег по книжным полкам», - отметил Кирилл Третьяков.

Режим работы Юношеской библиотеки:

будни — 11.00 - 19.00

суббота и воскресенье —11.00 - 18.00

Первая среда месяца — санитарный день