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Четырехдневка: чем грозит переход на новый режим работы

Четырехдневка: чем грозит переход на новый режим работы

29 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Четырехдневка: чем грозит переход на новый режим работы twitter
Переход на нее через три года и более рассматривают лишь 8% компаний

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников провела опрос российских работодателей и выяснила, как они относятся к перспективе перехода на четырехдневную рабочую неделю. В опросе приняли участие более 200 представителей российских компаний.

Только 9% работодателей всерьез обсуждают возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю в ближайшие пару лет. Большинство – 77% – в столь краткосрочной перспективе этот вариант не рассматривают. 14% затруднились ответить. При этом переход на четырехдневку через три года и более рассматривают лишь 8%, не рассматривают 63%, сомневаются 28%. То есть, в долгосрочной перспективе переход на короткую рабочую неделю выглядит чуть более реальным.

- Интересно, что сами HR-менеджеры, принявшие участие в опросе, в целом положительно относятся к сокращению рабочей недели: 66% поддерживают эту идею, 29% - нет, - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Среди преимуществ перехода на четырехдневку представители российских компаний в первую очередь называют уменьшение выгорания сотрудников (58% выбрали этот вариант), более эффективное использование рабочего времени (48%) и повышение уровня здоровья сотрудников (38%). Также некоторые респонденты считают, что при таком графике сотрудники будут более вовлечены в работу (19%), у сотрудников появится больше времени для повышения квалификации (17%), снизится текучесть кадров (12%), вырастет качество продукции/услуг (5%). Вообще не видят никаких преимуществ только 21% опрошенных.

Среди недостатков четырехдневной рабочей недели работодатели выделяют необходимость снижать зарплату сотрудникам (38%), сокращение производительности (33%) и бюрократические сложности (20%). В некоторых компаниях уверены, что четырехдневка чревата переработками и быстрым выгоранием сотрудников (19%), а также снижением трудовой дисциплины (17%). Также некоторые отметили, что придется нанимать новых людей (15%) и что дополнительный выходной приведет к лени и разгильдяйству сотрудников (14%). Вообще не видят никаких недостатков только 14% опрошенных.

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Работа

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