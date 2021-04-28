В Коми перенесли дополнительный срок сдачи итогового сочинения для школьников

Это связано с установлением нерабочих дней
В Коми перенесли дополнительный срок сдачи итогового сочинения для школьников28 апреля 2021
Фото из архива PG11.ru
Дополнительный срок сдачи итогового сочинения для школьников перенесли. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Коми.
В связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая Рособрнадзор передвинул дополнительный срок написания итогового сочинения с 5 на 12 мая.
Его для допуска к сдаче ЕГЭ смогут написать те, кто получил «незачёт» в основной срок, не явился на итоговое сочинение или не завершил его написание по уважительным причинам. Ещё одна дополнительная дата – 19 мая.
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