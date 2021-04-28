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В Коми перенесли дополнительный срок сдачи итогового сочинения для школьников

В Коми перенесли дополнительный срок сдачи итогового сочинения для школьников

28 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Коми перенесли дополнительный срок сдачи итогового сочинения для школьников Фото из архива PG11.ru
Это связано с установлением нерабочих дней

Дополнительный срок сдачи итогового сочинения для школьников перенесли. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Коми.

В связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая Рособрнадзор передвинул дополнительный срок написания итогового сочинения с 5 на 12 мая.

Его для допуска к сдаче ЕГЭ смогут написать те, кто получил «незачёт» в основной срок, не явился на итоговое сочинение или не завершил его написание по уважительным причинам. Ещё одна дополнительная дата – 19 мая.

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