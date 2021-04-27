Возьмут ли вас в космонавты? Тест из 10 вопросов с требованиями для кандидатов

Совсем недавно, 12 апреля, мы отмечали день космонавтики. Стоит отметить, что в последние годы тема космоса поднимается все чаще, а не только во время памятных дат. Новые корабли, полеты и достижения регулярно упоминаются в интернете.

Смогли бы вы отправиться в космос? Самое время это выяснить. Мы нашли требования для будущих космонавтов от Роскосмоса и составили на их основе увлекательный тест. Скорее отвечайте на вопросы и делитесь своими результатами в комментариях! Но учтите - в космонавты возьмут только тех, кто набрал все 10 баллов!

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