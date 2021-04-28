28 апреля по всей стране будет отмечаться профессиональный праздник врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей машин службы скорой медицинской помощи. В честь этого портал PG11.ru подготовил для вас интервью с диспетчером «территориального центра медицины катастроф Республики Коми» Натальей Турубановой.

С 2004 по 2010 год Наталья работала выездным фельдшером сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. После этого она перешла в отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуции «Территориальный центр медицины катастроф республики Коми».

- До 2019 года в центре я также работала выездным фельдшером. Но с 2020 года приняла должность фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передачи их выездным бригадам скорой помощи. По-другому должность можно назвать «диспетчер», - рассказала Наталья.

Как отметила специалист, для того чтобы попасть на эту должность необходимо среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Лечебное дело» и нужно иметь сертификат специалиста «Скорая и неотложная помощь».

Что входит в обязанности диспетчера?

оказание скорой специализированной и плановой консультативной медицинской помощи;

медицинская эвакуация (включая санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую воздушными судами), в том числе и за пределы Республики Коми для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи;

экстренная доставка специалистов, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, крови и кровезаменителей;

привлечение для очных и заочных консультаций специалистов медицинских организаций Республики Коми;

оперативная связь с медицинскими организациями районов и городов Республики Коми и Российской Федерации;

В день Наталья выполняет около 35 запросов. В основном - это транспортные решения по доставке пациентов. Сейчас, к примеру, очень много населенных пунктов отрезаны водой, поэтому у специалистов очень много работы.

- Для своевременного выполнения поставленных задач нужен диспетчер ,который занимается организационными вопросами. Он также осуществляет мониторинг оперативной обстановки по чрезвычайной ситуации с медико-санитарными последствиями в Республике Коми, - сообщает Наталья.

По мнению специалиста, самое трудное в ее работе - большое количество ответственности. Наталье работает по 24 часа, но у нее бывают отсыпные - день, два или три.

- Диспетчер должен уметь работать с большим объемом оперативной информации, анализировать ее, принимать в сжатые сроки ответственные решения. Молодым я бы эту работу посоветовала - главное желание, - заключила специалист.

В Республике Коми тоже планируют мероприятия к этому празднику. Подробнее о них можно прочитать здесь.

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