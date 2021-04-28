Невидимый труд: с чем приходится сталкиваться диспетчерам скорой в Сыктывкаре каждый день28 апреля 2021
Фото из архива героини/ По центру - Наталья Турубанова
Самое главное для специалиста - стрессоустойчивость
28 апреля по всей стране будет отмечаться профессиональный праздник врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей машин службы скорой медицинской помощи. В честь этого портал PG11.ru подготовил для вас интервью с диспетчером «территориального центра медицины катастроф Республики Коми» Натальей Турубановой.
С 2004 по 2010 год Наталья работала выездным фельдшером сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. После этого она перешла в отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуции «Территориальный центр медицины катастроф республики Коми».
- До 2019 года в центре я также работала выездным фельдшером. Но с 2020 года приняла должность фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передачи их выездным бригадам скорой помощи. По-другому должность можно назвать «диспетчер», - рассказала Наталья.
Как отметила специалист, для того чтобы попасть на эту должность необходимо среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Лечебное дело» и нужно иметь сертификат специалиста «Скорая и неотложная помощь».
Что входит в обязанности диспетчера?
- оказание скорой специализированной и плановой консультативной медицинской помощи;
- медицинская эвакуация (включая санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую воздушными судами), в том числе и за пределы Республики Коми для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи;
- экстренная доставка специалистов, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, крови и кровезаменителей;
- привлечение для очных и заочных консультаций специалистов медицинских организаций Республики Коми;
- оперативная связь с медицинскими организациями районов и городов Республики Коми и Российской Федерации;
В день Наталья выполняет около 35 запросов. В основном - это транспортные решения по доставке пациентов. Сейчас, к примеру, очень много населенных пунктов отрезаны водой, поэтому у специалистов очень много работы.
- Для своевременного выполнения поставленных задач нужен диспетчер ,который занимается организационными вопросами. Он также осуществляет мониторинг оперативной обстановки по чрезвычайной ситуации с медико-санитарными последствиями в Республике Коми, - сообщает Наталья.
По мнению специалиста, самое трудное в ее работе - большое количество ответственности. Наталье работает по 24 часа, но у нее бывают отсыпные - день, два или три.
- Диспетчер должен уметь работать с большим объемом оперативной информации, анализировать ее, принимать в сжатые сроки ответственные решения. Молодым я бы эту работу посоветовала - главное желание, - заключила специалист.
В Республике Коми тоже планируют мероприятия к этому празднику. Подробнее о них можно прочитать здесь.
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28 апреля 2021, 07:30
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