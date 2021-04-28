Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
Невидимый труд: с чем приходится сталкиваться диспетчерам скорой в Сыктывкаре каждый день

Невидимый труд: с чем приходится сталкиваться диспетчерам скорой в Сыктывкаре каждый день

28 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Невидимый труд: с чем приходится сталкиваться диспетчерам скорой в Сыктывкаре каждый день Фото из архива героини/ По центру - Наталья Турубанова
Самое главное для специалиста - стрессоустойчивость

28 апреля по всей стране будет отмечаться профессиональный праздник врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей машин службы скорой медицинской помощи. В честь этого портал PG11.ru подготовил для вас интервью с диспетчером «территориального центра медицины катастроф Республики Коми» Натальей Турубановой.

С 2004 по 2010 год Наталья работала выездным фельдшером сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. После этого она перешла в отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуции «Территориальный центр медицины катастроф республики Коми».

- До 2019 года в центре я также работала выездным фельдшером. Но с 2020 года приняла должность фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передачи их выездным бригадам скорой помощи. По-другому должность можно назвать «диспетчер», - рассказала Наталья. 

Как отметила специалист, для того чтобы попасть на эту должность необходимо среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Лечебное дело» и нужно иметь сертификат специалиста «Скорая и неотложная помощь».

Что входит в обязанности диспетчера?

  • оказание скорой специализированной и плановой консультативной медицинской помощи;
  • медицинская эвакуация (включая санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую воздушными судами), в том числе и за пределы Республики Коми для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи; 
  • экстренная доставка специалистов, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, крови и кровезаменителей;
  • привлечение для очных и заочных консультаций специалистов медицинских организаций Республики Коми;
  • оперативная связь с медицинскими организациями районов и городов Республики Коми и Российской Федерации;

В день Наталья выполняет около 35 запросов. В основном - это транспортные решения по доставке пациентов. Сейчас, к примеру, очень много населенных пунктов отрезаны водой, поэтому у специалистов очень много работы. 

- Для своевременного выполнения поставленных задач нужен диспетчер ,который занимается организационными вопросами. Он также осуществляет мониторинг оперативной обстановки по чрезвычайной ситуации с медико-санитарными последствиями в Республике Коми, - сообщает Наталья.

По мнению специалиста, самое трудное в ее работе - большое количество ответственности. Наталье работает по 24 часа, но у нее бывают отсыпные - день, два или три. 

- Диспетчер должен уметь работать с большим объемом оперативной информации, анализировать ее, принимать в сжатые сроки ответственные решения. Молодым я бы эту работу посоветовала - главное желание, - заключила специалист. 

В Республике Коми тоже планируют мероприятия к этому празднику. Подробнее о них можно прочитать здесь

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Интервью

Читайте также: Загадочные вспышки в небе Печоры напугали жителей города

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Жители Коми могут подать заявку на участие в акции «Бессмертный полк» до 7 мая Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут провести майские выходные с пользой Читать
29 апреля
Что продают сыктывкарцы: топ 5 товаров, которые помогут похудеть Читать
29 апреля
Как изменилась «юношка»: авторская колонка со специалистом прогрессивной сыктывкарской библиотеки Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

27 апреля
Турцию полностью закрывают до особого разрешения
24 апреля
В России предложили временно освободить граждан от налогов и ЖКХ
24 апреля
Президент объявил нерабочие дни. Юрист объяснил, чем они отличаются от выходных
19 апреля
В МВД объяснили, в чем отличие электронного паспорта от обычного
19 апреля
Электросамокаты в Росси предложили приравнять к мопедам
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru