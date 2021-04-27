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Мэр Вуктыла рассказала, что на самом деле произошло с понтонным мостом

Мэр Вуктыла рассказала, что на самом деле произошло с понтонным мостом

27 апреля 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Мэр Вуктыла рассказала, что на самом деле произошло с понтонным мостом Скриншот видео с канала «Рыбалка на Печоре» / Мэр Вуктыла рассказала, что на самом деле произошло с понтонным мостом
Жители города зря подняли панику

В группе «Жесть Коми» Алексей Остапчук опубликовал пост о том, что в Вуктыле произошло ЧП: части понтонного моста уплывают в неизвестном направлении. Мужчина поделился видео и выразил беспокойство за опоры железнодорожного моста в Печоре.

– У нас очередное бедствие. На реке Печора тронулся лед. Работники начали демонтаж понтонного моста и до ледохода не успели снять переправу. Такая потеря для города Вуктыл, можно сказать, что катастрофа, так как в нашем городе нету другого сообщения между городами. А нам теперь только остается стоять и смотреть с берега, как наш мост уплывает в неизвестность.

 Скриншот видео с канала «Рыбалка на Печоре»

Мэр Вуктыла Гульнара Идрисова рассказала, что жители города совершенно зря подняли панику.

– Мост состоит из 130 понтонов. Из-за внезапной подвижки льда 30 их них ушло по течению. Большую часть прибило к берегам, четыре понтона уже вернули. 

Как рассказала Гульнара Идрисова, за остальными «беглецами» следят с вертолета, их расположение известно, и сегодня-завтра их тоже вернут назад.

– Даже если бы понтоны оказались дальше или по какой-то причине мы не смогли бы вернуть их все, то в запасе есть еще 56 понтонов. Связь с большой землей не потеряна, все в полном порядке. Река у нас уже чистая. Как только вода будет достаточной высоты у берегов, чтобы смогли приставать паромы, их запустят. 

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