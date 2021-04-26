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Как овладеть одним из главных оружий человека? «Авторская колонка» с сыктывкарским ведущим Игорем Панюковым

Как овладеть одним из главных оружий человека? «Авторская колонка» с сыктывкарским ведущим Игорем Панюковым

26 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Как овладеть одним из главных оружий человека? «Авторская колонка» с сыктывкарским ведущим Игорем Панюковым Фото из личного архива Игоря Панюкова
Мужчина дал несколько советов на тему того, как стать отличным оратором

Умение общаться — один из главных навыков в жизни любого человека. И в этом вопросе действительно много тонкостей. Ведь важно не только то, что вы говорите, но и как именно это делаете. А управление собственным голосом — это целое искусство.

О том, как овладеть им в совершенстве, узнали у ведущего и экс-диджея «Русского радио в Сыктывкаре» Игоря Панюкова.

Умение хорошо говорить — действительно важный навык. И иногда он может пригодиться там, где вы совсем не ожидаете.

- Язык - одно из главных оружий современного человека. Для ведущего особенно. Конечно же, я имею ввиду «оружие» в положительном ключе, хотя в современном мире много желающих на этом оружии неплохо заработать нечестным путем.
Уметь красиво и грамотно излагать свои мысли - это уже 50% успеха. Неважно, мероприятие ли это, собеседование с работодателем или просто встреча в приличном окружении. Все люди любят ушами, а не только девушки (смеется). Почему проекты в сфере инфобизнеса набирают такую бешеную популярность в наше время? Все потому, что мы с удовольствием растворяемся в красивой и грамотной речи оратора и поэтому часто готовы отдать ему свое бесценное время, а иногда и деньги. Но у ведущих время на мероприятии ограничено, и деньги им платят за то, что они словом и голосом завоевывают сердце каждого гостя, - говорит Игорь.

Примечательно, что иногда люди не замечают за собой проблем с дикцией.

- На свою проблему с дикцией я не обращал внимания, пока не устроился работать диктором на «Русское радио». Там все серьезно, тебя слушают тысячи людей и ты являешься эталоном для слушателей. У тебя просто нет права на ошибку. По крайней мере, я дал себе именно такую установку. И вот в процессе выяснилось, что у меня была проблема с шипящими. Причем не только произношение хромало, но и визуально это выглядело забавно, - рассказывает ведущий.

Однако с проблемами можно и нужно бороться. И вот какие рабочие способы могут помочь.

- Я буквально перепахал весь интернет в поисках скороговорок на шипящие и каждое утро по 10-15 минут уделял чтению скороговорок перед зеркалом. В том числе мне помог старый дедовский метод всех театралов - винная пробка. Я зажимал ее между передними зубами, рот при этом держал приоткрытым, зубы обнажены. В таком положении громко читал скороговорку. В этом деле, как в спорте, главное не отлынивать и систематически повторять упражнение. Что касается постановки голоса, в моем случае этому поспособствовало занятие вокалом. Перед ранними эфирами я просто распевался в автомобиле, чтобы в прямом смысле разбудить голосовые связки. Но так как я поющий ведущий, перед мероприятием я обязательно уделяю время распевке. Простой, незамысловатой - от низов до верхней границы. Этому меня тоже научила музыкальная школа, - поделился своим секретом эксперт.

Кстати, в наше время интернет пестрит различными советами по улучшению голоса. Среди них и чудо-коктейли из яичных желтков, и разные смеси. Мы спросили Игоря Панюкова, действительно ли такие вещи могут помочь вашему голосу.

- Сам я желтки я не пью и мне кажется, что кто-то просто прикольнулся в свое время и разнес этот чудо-лайфхак в массы. Голосовые связки - это мышцы, которые также имеют свойство уставать. Мероприятие - это как соревнование, где 4-5-6 часов ты держишь связки в жесточайшем напряжении . Если дать волю эмоциям, уже к середине торжества контроль над голосом можно с легкостью потерять и вторую половину вечера остаться сиплым. При этом восстановить голос быстро не получится . Поэтому необходимо тренировать свои связки, особенно для поющих людей. Чтобы речевой аппарат успешно справлялся с любым словом, перед мероприятием мне также помогает упражнение с легким надкусыванием языка. Скороговорки всегда останутся в тренде и лучшего бесплатного способа для тренировки артикуляции не найти! Берегите себя и не тестируйте сомнительные способы, - посоветовал Игорь. 

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Авторская колонка Мнение специалиста

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Комментарии 1

4 часа назад Хвост
Оратор - одно, а балабол это другое.
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