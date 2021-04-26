Сыктывкар в деталях: чем известна Национальная библиотека Коми

Пожалуй, в Сыктывкаре нет такого человека, который не бывал бы в Национальной библиотеке РК. Величественное здание с огромным книжным фондом сразу же привлекает внимание своим видом и обилием литературы.

Сегодня в нашей рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru расскажет подробнее об истории создания библиотеки.

Для начала стоит отметить, что Национальная библиотека Республики Коми является старейшим учреждением культуры в регионе. Более того, она также является и одной из самых старых библиотек на Европейском Севере России. А ее история насчитывает 180 лет.

Несколько раз меняя здание, в итоге она обосновалась именно там, где и находится сейчас. Строительство здания рядом с пожарным депо началось в 1952 году. Проект разрабатывали архитекторы Лысяков и Лопатто. Примечательно, что библиотеки по их чертежам также были построены еще в шести городах СССР. Чуть позже проект нашей библиотеки был немного переработан республиканской архитектурной конторой. Так, к примеру, был изменен парадный фасад здания. Благодаря изменениям в проекте он получил колоннаду.

Торжественное открытие библиотеки произошло 21 апреля 1958 года. Стоит отметить, что привычное нам звание Национальной библиотека РК получила лишь 14 апреля 1992 года. Произошло это после решения Совета Министров Коми ССР.

Кстати, до этого, в 1991 году здание было принято на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения. А в 1999 году после указа Главы регионе библиотека была включена в Республиканский свод особо ценных объектов культурного достояния и наследия Республики Коми.

С сентября 2020 года в здании библиотеки начался капитальный ремонт. В конце 2020 там завершились демонтажные работы, сейчас проходит основной этап реконструкции.

- Самый долгожданный объект – это Национальная библиотека республики. Это памятник архитектуры, который находится в самом центре города. Мы не могли не привести его в надлежащий вид для посетителей, для горожан, для гостей к 100-летнему юбилею, – отметил во время визита в библиотеку в 2020 году тогдашний министр культуры Коми Сергей Емельянов.

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