Выяснилось, какие дороги отремонтируют в Сыктывкаре в 2021 году

Стало известно, какие дороги в Сыктывкаре отремонтируют в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Список предоставила пресс-служба города

Всего в рамках нацпроекта в 2021 году из федерального бюджета выделят на ремонт семи объектов в 10,6 километров 222 миллиона рублей, на капитальный ремонт участка протяженностью в 3,4 километра - 181 миллион рублей.

Из местного бюджета потратят 13 миллионов рублей.

В этом году планируется отремонтировать 8 участков протяженностью 14 километров:

– ул. Пушкина (от дома № 3 до ул.Сысольское шоссе);

– ул. Советская (от д. 4 по ул. Советская до ул. Свободы);

– ул.Сысольское шоссе (от ул. Южная до ул. Маркова);

– ул. Лесная в п.г.т. Верхняя Максаковка.

– ул. Горького (от ул. Советская до ул. Кирова);

– ул. Интернациональная (от ул. Тентюковская до ул. Орджоникидзе и от

ул.Д.Каликовой до ул. Колхозная);

– ул. Корабельная.

Также администрация Эжвы через электронный аукцион определила подрядчика по ремонту дорог в районе. Отремонтируют:

– Школьный переулок (от пр.Бумажников до ул. Мира четная сторона);

– ул. Юности;

– пр.Бумажников (от ул. Комарова до ул. Менделеева) (от ул. Менделеева до

СЛПК);

– ул. Весенняя;

– ул. Калинина (от пр.Бумажников до Ухтинского шоссе);

– ул. Калинина (от пр.Бумажников до КБМ).

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2019 году и продлится до 2024 года. Его итогом должно стать приведение до 85 процентов улично-дорожной сети Сыктывкара в нормативное состояние.

В 2019-2020 годы в рамках проекта отремонтировано свыше 45 километров улично-дорожной сети Сыктывкара.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram