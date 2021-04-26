26 апреля мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проверила, как работают заводы по производству асфальта в городе. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

На объекте в промышленной базе Човью располагаются две асфальтосмесительные установки, которые производят около 210 тонн асфальта в час. Оба агрегата импортного производства, один - 2011 года выпуска, а другой совсем новый - 2020 года выпуска.

Для производства асфальта используются завозные материалы: битумы, гранитные щебни и другие.

Новая установка готова на 95 процентов и вскоре будет обеспечивать работников материалов для ремонта сыктывкарских дорог в рамках «БКАД».

Директор МКП «Дорожное хозяйства» Дмитрий Дмитриев отметил, что они полностью готовы к началу работ в Сыктывкаре.

В 2021 году на ремонт дорог в рамках «БКАД» выделяют 380 миллионов рублей из федерального бюджета. - В этом году отремонтируют восемь участков Сыктывкара, около 14 километров. Объемы небольшие, но, как сказала Наталья Семеновна (мэр Сыктывкара - прим.ред.), большую часть денег потратят на ремонт объездной. Сейчас проект готовится для выставления на аукцион, два контракта уже заключены, - сообщил Дмитрий Дмитриев.

Наталья Хозяинова заявила, что в ближайшие дни начнутся работы по ремонту улицы Интернациональной со стороны улицы Колхозной.

- Мы каждый год проводим большую подготовительную работу, в том числе с тепловиками и другими компаниями, у которых есть коммуникации. Помимо дорог будут отремонтированы участки ливневой канализации. Сейчас ждем окончания отопительного сезона, потому что «Т+» надо провести ряд испытаний на своих сетях, - отметила мэр Сыктывкара.

Позже журналистов пригласили посетить другую промышленную базу с еще парой заводов. На ней установки намного больше.

Проверка окончилась успешно, руководитель администрации убедилась в работоспособности установок и выразила уверенность в том, что работы в Сыктывкаре пройдут успешно.