Вокалист из Сыктывкара призывает голосовать за него в конкурсе «Новая звезда»26 апреля 2021
Скриншот видео / Вокалист из Сыктывкара призывает голосовать за него в конкурсе «Новая звезда»
Выступление музыканта можно будет увидеть 1 мая
Сыктывкарец Макс Кравец (Максим Никитенко) принял участие в конкурсе «Новая звезда». Теперь вокалист ждет результатов голосования и просит поддержать его.
– Ребята, мне будет очень нужна ваша поддержка! Чтобы проголосовать за меня, отправьте сообщение «NZ 11» на номер 5577.
1 мая в 22.30 на телеканале «Звезда» выйдет в эфир третий выпуск конкурса, в котором участвует сыктывкарец. Сроки проведения голосования: с 01 мая 2021 г с 22.30 по 02 мая 2021 г 23.59.
Напомним, лидер группы Текила Tesla Максим Никитенко прошел конкурсный отбор на всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021». Как признается музыкант, он не ожидал, что пройдет отбор.
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26 апреля 2021, 13:43
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