Вокалист из Сыктывкара призывает голосовать за него в конкурсе «Новая звезда»

Сыктывкарец Макс Кравец (Максим Никитенко) принял участие в конкурсе «Новая звезда». Теперь вокалист ждет результатов голосования и просит поддержать его.

– Ребята, мне будет очень нужна ваша поддержка! Чтобы проголосовать за меня, отправьте сообщение «NZ 11» на номер 5577.

1 мая в 22.30 на телеканале «Звезда» выйдет в эфир третий выпуск конкурса, в котором участвует сыктывкарец. Сроки проведения голосования: с 01 мая 2021 г с 22.30 по 02 мая 2021 г 23.59.

Напомним, лидер группы Текила Tesla Максим Никитенко прошел конкурсный отбор на всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021». Как признается музыкант, он не ожидал, что пройдет отбор.

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