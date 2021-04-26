Жители столицы Коми всеръез обеспокоены состоянием краснозатонского моста. Горожане делятся в соцсетях фотографиями, на которых запечатлена скрытая от глаз обывателя сторона проезжей части.

Краснозатонский мост – это единственная связь между городом и поселками. Сыктывкарка Лера Малиновская поделилась снимками, на которых видно, что мост разваливается:

– Судить об аварийности моста нет должного опыта, но то, что он разрушается, видно на снимках, – прокомментировала Лера.

В комментариях к записи с фотографиями горожанки в группе «п.г.т. КрасноЗАТОНский» люди выражают свое недовольство:

– Давно уже поговаривали, что одна опора в очень плачевном состоянии. Не дай, Всевышний, беде случиться, – Ирина Морозова.

– Ждут, пока автобус или машина с моста не полетела в воду. Люди убьются – тогда мост закроют, а пока... – Марина Рыбкина-Хруст.

– Впереди лето. А это значит, что дачные и загородные маршруты машин и автобусов в этом направлении увеличатся в разы, вероятность пробок тоже увеличится. И всё через этот мост. Он единственный. Его уже качало от перегруза когда-то. Чего ждут-то?! Трагедии? – Марина Коробицына.

– Несколько лет назад, года четыре, его ремонтировали всё лето. Значит, так ремонтировали, – Татьяна Реймер.

В ответ на комментарии сыктывкарцев официальная группа Республики Коми написала следующее:

– До октября текущего года, помимо ежегодного ремонта, на мосту отремонтируют тротуары. Кроме того, в этом году заключён контракт на выполнение работ по обследованию моста. По его результатам будет определён комплекс ремонтных работ по приведению сооружения в нормативное состояние.

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