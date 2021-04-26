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Бывший мэр Якутска пойдет в Госдуму с партией «Новые люди»

Бывший мэр Якутска пойдет в Госдуму с партией «Новые люди»

26 апреля 2021 Artur Sadriev
Бывший мэр Якутска пойдет в Госдуму с партией «Новые люди»
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева приняла решение участвовать в выборах депутатов Госдумы от партии «Новые люди». Бывший мэр столицы Республики Саха (Якутия) также станет советником лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами.

Первая в Якутии женщина-мэр начала свою деятельность в 2018 году с того, что распродала дорогие внедорожники, принадлежавшие администрации города. Вырученные деньги были направлены на выплату долгов муниципальных предприятий и организацию работы социального такси для нуждающихся.

Кроме того, Сардана Авксентьева сократила до минимума представительские расходы. Многим запомнился выговор, который она публично объявила чиновнику, попытавшемуся организовать корпоратив за счёт бюджета. Также она предложила продать дорогое здание мэрии в центре Якутска и переселить её сотрудников в скромное помещение на окраине, а деньги от продажи «дворца» потратить на социальные нужды.

Не случайно Авксентьеву стали называть «железной леди» и «самым народным мэром». Её рейтинги продолжали расти, чем может похвастаться далеко не каждый политик. Не исключено, что именно это послужило причиной внезапного ухода Сарданы с занимаемой должности.

Если так, то теперь у неё есть все шансы разочаровать своих обидчиков: партия «Новые люди», кандидатом от которой станет Сардана, в прошлом году выиграла выборы во всех регионах, где выставляла свои партийные списки.

По словам Сарданы Авксентьевой, нынешний состав Госдумы не оправдал надежд, которые возлагали на него избиратели. Не произошло системных изменений в экономике страны, по-прежнему наблюдаются проблемы во всех сферах жизни россиян. По мнению бывшего мэра Якутска, общество нуждается в новых лицах, новых мыслях и новых идеях для развития страны. Поэтому Сардана решила принять предложение партии «Новые люди» и выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Госдумы.

- Я разделяю взгляды партии «Новые люди», мне очень нравится региональная повестка, которая здесь есть. Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства – собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Алексей Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться, – это всё близко, это находит отклик в моей душе, – отметила Сардана Авксентьева.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, в политике должно появляться как можно больше неравнодушных людей – таких, как Сардана Авксентьева.

- Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас её примеру следуют многие чиновники. Сардана – это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление, – отметил Алексей Нечаев.

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