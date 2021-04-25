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Старинные зеркала, электробигуди и чучела: фоторепортаж из сыктывкарской барахолки

Старинные зеркала, электробигуди и чучела: фоторепортаж из сыктывкарской барахолки

25 апреля 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Старинные зеркала, электробигуди и чучела: фоторепортаж из сыктывкарской барахолки Евгения Сычева / PG11.ru / Старинные зеркала, электробигуди и чучела: фоторепортаж из сыктывкарской барахолки
Самые любопытные экспонаты из лавки, в которой можно купить не просто вещь, но атмосферу

Кто из нас не пробовал в детстве что-то собирать? Билетики, значки, фишки, вырезки из журналов, жуки – чего только не было в детских коллекциях! А для взрослых сыктывкарцев, которые сохранили в себе страсть к коллекционированию, свои двери открывают антикварные барахолки. Корреспондент портала PG11.ru побывал в одной из барахолок Сыктывкара и сделал фотографии самых любопытных товаров.

Владелец «Лавки старины» Павел Микрюков рассказал, что занимается сбором антиквариата и просто самых разных вещей для продажи уже четыре года.

– Раньше барахолка была на автовокзале, ею владел другой человек. Потом он уехал жить на юга и оставил все мне. Я люблю этим заниматься, поэтому не был против, – поделился Павел.

Даже в 12 дня воскресения лавка полна посетителей:

– Людей не всегда так много. Почему-то к лету становится больше. Не знаю, почему так, – рассказал владелец барахолки. 

Также Павел рассказал, что приносить можно все, что угодно. Тому, кто принес товар, предлагают цену, если она устраивает продавца, у него сразу выкупают вещь. Если так сделать не получается, то товар берут по договору под реализацию.

– Все из этого люди принесли сами. Но часто бывает, что мы уточняем, мол, а есть у вас что-то еще, и люди предлагают приехать и забрать. Тогда да, едем, смотрим, забираем, – рассказал Павел. 

Вся лавка поделена по тематическим зонам. Настолько, насколько это возможно при таком количестве товаров.

Отдел, где можно найти все, что может быть связано со старинным русским домом

Отдел с книгами

Тут вам и «Сумерки»

И старый-добрый словарь русского языка

Рядом с коньками, санками и ломами – яркие фанатские футболки, банданы и армейская форма 

Отдел с бесчисленным количеством посуды и статуэток

Роскошь прямиком из СССР

Изделия из дерева, детские игрушки и кашпо

Стерилизатор для медицинских инструментов

Гроздь фотоаппаратов

Вождь

R2-D2 (или пылесос)

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Фоторепортаж

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Комментарии 5

25 апреля, 23:05 Мария
Я постоянно посещаю данную Барахолку, мне очень нравится это место,книги можно купить за символическую цену,когда в магазинах книжных они стоят очень дорого и многов сего можно приобрести для быта и интерьера.Находися барахолка возле рублика 1 входа
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25 апреля, 23:07 Катя Соломатина
Это сказочное место,я хожу в него иногда просто как вмузей,погреть душу так сказать,потому что там много веще из моего дества.да действительно лавка находится между рубликом и бенилюксом
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25 апреля, 23:28 игорь
я туда отнес много вещей советских оставшиеся после деда,я рад что они радуют людей,а не покоятся на помойке.там очень много всего можно купить для быта,на много дешевле чем в магазине и качественнее,так как качество в основном советское
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вчера, 01:25 Хвост
У меня нет работы и денег в этой стране, поэтому я питание ищу на помойке, а одеваюсь на барахолке.
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3 часа назад катерина
мне нравится,что там можно купить книги по адекватным ценам,а не по сумасшедшим,как в книжных магазинах
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