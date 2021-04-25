Старинные зеркала, электробигуди и чучела: фоторепортаж из сыктывкарской барахолки

Кто из нас не пробовал в детстве что-то собирать? Билетики, значки, фишки, вырезки из журналов, жуки – чего только не было в детских коллекциях! А для взрослых сыктывкарцев, которые сохранили в себе страсть к коллекционированию, свои двери открывают антикварные барахолки. Корреспондент портала PG11.ru побывал в одной из барахолок Сыктывкара и сделал фотографии самых любопытных товаров.

Владелец «Лавки старины» Павел Микрюков рассказал, что занимается сбором антиквариата и просто самых разных вещей для продажи уже четыре года.

– Раньше барахолка была на автовокзале, ею владел другой человек. Потом он уехал жить на юга и оставил все мне. Я люблю этим заниматься, поэтому не был против, – поделился Павел.

Даже в 12 дня воскресения лавка полна посетителей:

– Людей не всегда так много. Почему-то к лету становится больше. Не знаю, почему так, – рассказал владелец барахолки.

Также Павел рассказал, что приносить можно все, что угодно. Тому, кто принес товар, предлагают цену, если она устраивает продавца, у него сразу выкупают вещь. Если так сделать не получается, то товар берут по договору под реализацию.

– Все из этого люди принесли сами. Но часто бывает, что мы уточняем, мол, а есть у вас что-то еще, и люди предлагают приехать и забрать. Тогда да, едем, смотрим, забираем, – рассказал Павел.

Вся лавка поделена по тематическим зонам. Настолько, насколько это возможно при таком количестве товаров.

Отдел, где можно найти все, что может быть связано со старинным русским домом

Отдел с книгами

Тут вам и «Сумерки»

И старый-добрый словарь русского языка

Рядом с коньками, санками и ломами – яркие фанатские футболки, банданы и армейская форма

Отдел с бесчисленным количеством посуды и статуэток

Роскошь прямиком из СССР

Изделия из дерева, детские игрушки и кашпо

Стерилизатор для медицинских инструментов

Гроздь фотоаппаратов

Вождь

R2-D2 (или пылесос)