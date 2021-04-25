По Сыктывкару гуляла дикая лисица

Рыжая не подпустила снимающих слишком близко
По Сыктывкару гуляла дикая лисица25 апреля 2021
vk.com / «Жесть Коми» / Скриншот видео / Лиса гуляет по Сыктывкару
В группе «Жесть Коми» горожане опубликовали видео, на котором запечатлена лисица. В описании указано, что рыжая гуляла в Эжве, однако комментаторы уверены, что все происходит в местечке Коччойяг.
На записи видно, что лиса полиняла лишь наполовину, ее хвост еще не такой рыжий, как полагается. Зверь с любопытством смотрел на снимающих, однако так и не подпустил их поближе.
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25 апреля 2021, 19:24
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