По Сыктывкару гуляла дикая лисица

В группе «Жесть Коми» горожане опубликовали видео, на котором запечатлена лисица. В описании указано, что рыжая гуляла в Эжве, однако комментаторы уверены, что все происходит в местечке Коччойяг.

На записи видно, что лиса полиняла лишь наполовину, ее хвост еще не такой рыжий, как полагается. Зверь с любопытством смотрел на снимающих, однако так и не подпустил их поближе.

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