Специалист рассказала, можно ли перенести отпуск, если он совпал с нерабочими днями25 апреля 2021
Из архива PG11.ru / Специалист рассказала, можно ли перенести отпуск, если он совпал с нерабочими дням
Роструд разъяснял детали еще в прошлом году
Многие россияне заранее оформили отпуск на четыре дня – с четвертого по седьмое мая, для того, чтобы продлить майские праздники. Но теперь, по указу президента, россияне и так будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно, а дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала», рассказала, можно ли перенести отпуск.
Мало кто теперь готов тратить столько выходных дней на очередной отпуск, когда можно просто использовать эти дни, как выходные, а взять отпуск в рабочие дни. Что можно сделать в этой ситуации?
– Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем, – рассказала «Российской газете» Людмила.
Нерабочие дни – это не праздничные. У них особенный статус. Годом ранее Минтруд и Роструд разъясняли, что нерабочие дни включаются в число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной. И если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса. Самое разумное – попробовать договориться со своим начальником и по взаимному согласию работодателя и работника перенести отпуск.
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25 апреля 2021, 18:32
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