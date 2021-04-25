Многие россияне заранее оформили отпуск на четыре дня – с четвертого по седьмое мая, для того, чтобы продлить майские праздники. Но теперь, по указу президента, россияне и так будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно, а дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала», рассказала, можно ли перенести отпуск.

Мало кто теперь готов тратить столько выходных дней на очередной отпуск, когда можно просто использовать эти дни, как выходные, а взять отпуск в рабочие дни. Что можно сделать в этой ситуации?

– Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем, – рассказала «Российской газете» Людмила.

Нерабочие дни – это не праздничные. У них особенный статус. Годом ранее Минтруд и Роструд разъясняли, что нерабочие дни включаются в число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной. И если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса. Самое разумное – попробовать договориться со своим начальником и по взаимному согласию работодателя и работника перенести отпуск.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram