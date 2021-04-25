Православные христиане в Коми празднуют Вербное воскресенье

25 апреля в храмах республики верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

В этот день правящий архиерей Питирим провел божественную литургию святого Иоанна Златоуста в Свято-Стефановском кафедральном соборе.

Накануне праздника в храмах освятили вербы.

— Торжественный Вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста, — написал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим на своей странице «ВКонтакте».

Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста — Страстную седмицу. Для церкви это время воспоминаний о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа. В течение этой недели принято держать наиболее строгий пост.

Один из главных праздников православных христиан — Пасха — в этом году будет отмечаться 2 мая. По традиции, в полночь Пасхи в церквях совершают крестный ход.

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