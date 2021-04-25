Региональный оператор напоминает: отходы, собранные на субботниках и ветки от обрезки деревьев, размещать в контейнеры для ТКО запрещено.

С началом весны многие контейнерные площадки оказываются завалены мешками с мусором, собранным на субботниках и ветками от обрезки деревьев. При этом все управляющие организации информированы, что эти виды отходов они обязаны самостоятельно вывозить на полигон. Тем не менее контейнеры и бункеры засыпают прошлогодней листвой, а жильцы вынуждены оставлять ТКО возле контейнеров.

Региональный оператор Севера

Региональный оператор Севера напоминает, что складировать растительно-древесные остатки возле контейнеров и рядом с контейнерными площадками – запрещено. Несанкционированное размещение растительных отходов приводит к тому, что жители региона начинают сваливать в эти кучи бытовой мусор, в том числе выносят крупногабаритные отходы и в итоге образуется несанкционированная свалка, что, конечно, недопустимо.

Сейчас специалисты регионального оператора Севера проводят актирование контейнерных площадок, заваленных ветками и спилами деревьев. Все документы будут направлены собственникам контейнерных площадок, которые в соответствии с законодательством обязаны следить за содержанием мест накопления ТКО.

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