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«Им там не место!»: специалисты напомнили жителям Коми, что нельзя выкидывать в мусорные контейнеры

«Им там не место!»: специалисты напомнили жителям Коми, что нельзя выкидывать в мусорные контейнеры

25 апреля 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
«Им там не место!»: специалисты напомнили жителям Коми, что нельзя выкидывать в мусорные контейнеры Региональный оператор Севера / Специалисты напомнили жителям Коми, что нельзя выкидывать в мусорные контейнеры
Если не выполнять правила утилизации, образовываются свалки

Региональный оператор напоминает: отходы, собранные на субботниках и ветки от обрезки деревьев, размещать в контейнеры для ТКО запрещено.

С началом весны многие контейнерные площадки оказываются завалены мешками с мусором, собранным на субботниках и ветками от обрезки деревьев. При этом все управляющие организации информированы, что эти виды отходов они обязаны самостоятельно вывозить на полигон. Тем не менее контейнеры и бункеры засыпают прошлогодней листвой, а жильцы вынуждены оставлять ТКО возле контейнеров.

Региональный оператор Севера

Региональный оператор Севера напоминает, что складировать растительно-древесные остатки возле контейнеров и рядом с контейнерными площадками – запрещено. Несанкционированное размещение растительных отходов приводит к тому, что жители региона начинают сваливать в эти кучи бытовой мусор, в том числе выносят крупногабаритные отходы и в итоге образуется несанкционированная свалка, что, конечно, недопустимо.

Сейчас специалисты регионального оператора Севера проводят актирование контейнерных площадок, заваленных ветками и спилами деревьев. Все документы будут направлены собственникам контейнерных площадок, которые в соответствии с законодательством обязаны следить за содержанием мест накопления ТКО.  

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