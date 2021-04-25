В Печоре мужчина украл букет, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщает прокуратура Коми.

20 февраля 2021 года в вечернее время местный житель отдыхал в одном из городских кафе. Употребив спиртного, печорец решил продолжить досуг в ночном клубе. По пути в новое заведение он предположил, что в случае знакомства с девушкой, может создать о себе хорошее впечатление если подарит ей букет, и зашёл в цветочный магазин, где попросил собрать букет из 9 красных роз в обертке. Выполнив просьбу покупателя, продавец передал мужчине букет и озвучил его стоимость. Возмутившись высокой ценой букета, «покупатель» решил не тратить деньги на букет, развернулся и выбежал с приобретением из магазина, игнорируя требования продавца об оплате, чем причинил ущерб на сумму 1,7 тыс. рублей. Похищенные цветы «романтик» подарил первой встречной девушке.

Печорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по факту грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества.

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