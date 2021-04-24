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Мэр Сыктывкара убирала мусор и палые листья на общегородском субботнике

Мэр Сыктывкара убирала мусор и палые листья на общегородском субботнике

24 апреля 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Мэр Сыктывкара убирала мусор и палые листья на общегородском субботнике Евгения Сычева / PG11.ru / Мэр Сыктывкара убирала мусор и палые листья на общегородском субботнике
Первым очистили пустырь напротив Центра занятости

24 апреля в 9.00 в Сыктывкаре стартовал общегородской субботник. В нем приняла участие мэр города Наталья Хозяинова и ее заместители. Корреспондент PG11.ru подготовил небольшой фоторепортаж с мероприятия.

В самом начале субботника Наталья Хозяинова отметила, что несмотря на то, что пустырь напротив Центра занятости они очищают каждый год, было бы неплохо выяснить, кому принадлежит эта территория:

– Мы в любом случае приходим сюда на субботник каждый год, но, думаю, пора выяснить, кому принадлежит этот участок и обязать хозяина ухаживать за ним. Вроде бы, это частная территория. 

Сотрудники мэрии быстро распределились по территории и уже спустя полчаса в ковше трактора «Дорожного хозяйства» начали появляться первые наполненные мусорные мешки. После завершения уборки территории на пустыре Наталья Хозяинова и ее заместители последовали на общественные участки вокруг здания Центра занятости, там, где планируется сделать сквер.

Мэр сообщила, что в субботнике принимают участие все сотрудники администрации: за каждым управлением закреплен свой участок, который нужно очистить.

Собранный мусор и листва отправятся на свалку. Мэр рассказала, что от горожан уже поступали видеоролики, инструкции, как можно было бы рассортировать отходы, однако в этом году их не успели проанализировать и обдумать. Возможно, в следующем году мусор с субботников утилизируют гораздо разумнее и с минимальным вредом для экологии. 

Субботники будут продолжаться до 18 мая. Участки уже распределены, вы можете узнать, за какой территорией закреплено ваше предприятие или дом, можно ЗДЕСЬ.

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