Президент объявил нерабочие дни. Юрист объяснил, чем они отличаются от выходных24 апреля 2021
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Разница заключается в законодательстве
Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявляются нерабочими. Многие считают, что это то же самое, что и выходные, однако между этими понятиями есть разница. Юрист Елизавета Владимирова объяснила каналу «360», в чем различие.
Работа в выходные дни регулируется Трудовым кодексом. Если вас заставляют выйти на работу в выходной, то ваша ставка должна либо удваиваться, либо повышаться другим образом. В случае недобросовестных компаний сотрудники могут даже подать в суд, чтобы потребовать компенсацию за недоплаченную работу в выходной. В нерабочие же дни вопрос оплаты и выхода на работу решает непосредственно работодатель.
Напомним, решение сделать выходные непрерывными приняли по рекомендациям Роспотребнадзора и других специалистов, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию.
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24 апреля 2021, 09:20
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