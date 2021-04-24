Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявляются нерабочими. Многие считают, что это то же самое, что и выходные, однако между этими понятиями есть разница. Юрист Елизавета Владимирова объяснила каналу «360», в чем различие.

Работа в выходные дни регулируется Трудовым кодексом. Если вас заставляют выйти на работу в выходной, то ваша ставка должна либо удваиваться, либо повышаться другим образом. В случае недобросовестных компаний сотрудники могут даже подать в суд, чтобы потребовать компенсацию за недоплаченную работу в выходной. В нерабочие же дни вопрос оплаты и выхода на работу решает непосредственно работодатель.

Напомним, решение сделать выходные непрерывными приняли по рекомендациям Роспотребнадзора и других специалистов, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram