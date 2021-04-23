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Фото дня в Сыктывкаре: на этой стороне луны

Фото дня в Сыктывкаре: на этой стороне луны

23 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Фото дня в Сыктывкаре: на этой стороне луны @olezhiq_q
Горожане делятся необычными кадрами

@olezhiq_q

- Эти снимки луны я фотографировал с февраля по апрель в разное время суток.
На фото вы можете увидеть почти все фазы луны/ Какой снимок больше вам нравится?

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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Фото дня

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