Фото дня в Сыктывкаре: на этой стороне луны

Горожане делятся необычными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: на этой стороне луны23 апреля 2021
@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Эти снимки луны я фотографировал с февраля по апрель в разное время суток.
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23 апреля 2021, 18:12
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