Фото дня в Сыктывкаре: на этой стороне луны

@olezhiq_q

- Эти снимки луны я фотографировал с февраля по апрель в разное время суток.

На фото вы можете увидеть почти все фазы луны/ Какой снимок больше вам нравится?

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