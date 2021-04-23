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В Сыктывкаре белят деревья, несмотря на запрет Совета города и федеральные законы

В Сыктывкаре белят деревья, несмотря на запрет Совета города и федеральные законы

23 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре белят деревья, несмотря на запрет Совета города и федеральные законы Фото: Дмитрий Махов
Это очень сильно вредит насаждениям

В нашу редакцию поступают изображения от возмущенных жителей города, которые утверждают, что в Сыктывкаре продолжают белить деревья, несмотря на запрет. Портал PG11.ru узнал у администрации города и урбанистов, законно ли это и как побелка вредит растениям.

Урбанист Дмитрий Махов прислал нам фотографии того, как за зданием Госсовета Коми белят деревья. При том он отмечает, что на них наносят не специальный раствор или побелку, а краску.

Мы узнали у администрации, законны ли эти действия. Согласно решению Совета Сыктывкара от 16 ноября 2010 года побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Побелка может производиться только известью или специальными составами для побелки на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и тому подобные).

По этому конкретному случаю в администрации заявили, что побелка за зданием Госсовета производится исключительно в декоративных целях. Но, как отметил урбанист Дмитрий Махов, это тоже запрещено федеральным законом.

- 24 апреля и 1 мая пройдут общегородские субботники и, скорей всего, мы увидим новые покрашенные деревья. Причем не побеленные известью, а именно покрашенные краской. Белить, а тем более красить деревья запрещено. На улице Бабушкина напротив администрации города ряд «испорченных» деревьев стоят уже много лет. Если они были бы побелены известью, то со временем и дождями ее бы давно смысло, - пояснил Дмитрий Махов.

Приказ Госстроя РФ от 15.12.99 N 153 , 3.1.4.19 говорит о запрете побелки деревьев. Урбанист дополнил свои аргументы фотографиями побеленных деревьев в городе. 

- Побелка деревьев бессмысленна, миф о пользе идет с советского прошлого. В лесу же нет деревьев с белыми стволами. А еще на побелку тратится большое количество «человекочасов». 
Хотелось бы, чтобы администрация и депутаты города взяли под свой контроль данный вопрос. Пусть проведут объяснительную работу с управляющими компаниями и собственниками территорий, особенно республиканского и федерального пользования, - рассказал урбанист Дмитрий Махов.

В администрации Сыктывкара также отметили, что, по мнению многих специалистов, побелка только вредит деревьям. Кора должна быть проницаемой, ведь через нее идет газообмен. Побелка снижает эту проницаемость, из-за этого вещества хуже перемещаются из кроны дерева в корни. От этого они отмирают раньше времени и деревья ослабевают. Побелка нарушает естественную структуру коры и ее кислотность - она разрыхляется и разрушается, что снижает устойчивость деревьев. 

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