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«Анталия просто вымерла»: сыктывкарка улетела работать в Турцию прямо перед закрытием авиасообщения

«Анталия просто вымерла»: сыктывкарка улетела работать в Турцию прямо перед закрытием авиасообщения

23 апреля 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
«Анталия просто вымерла»: сыктывкарка улетела работать в Турцию прямо перед закрытием авиасообщения Виктория Оглоткова / Сыктывкарка улетела работать в Турцию прямо перед закрытием авиасообщения
Девушка планирует ехать на другие направления, а не ждать сезона

Ночью 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Сыктывкарка Виктория Оглоткова прилетела в Кемер 1 апреля, чтобы работать гидом в курортный сезон 2021 года и внезапно Турцию «закрыли». 

Девушка рассказала, что все гиды уже были на месте, о закрытии не шло даже речи, все были настроены на яркий продуктивный сезон во всех регионах Анталийского и Эгейского побережья. А теперь в Турции, со слов Виктории, жесткий локдаун:

— Все заведения закрыты, после 19.00 выходить из дома нельзя. Это давит и сильно ограничивает. 

А 22 апреля власти Турции ввели круглосуточный комендантский час из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать до 26 апреля. Граждане страны смогут покидать дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек в период с 10.00 до 17.00, а также визитов к врачам и выгула собак.

Фото Виктории Оглотковой, пустующий пляж

Девушка должна была отработать до ноября и вернуться в Россию, однако теперь это невозможно.

— Большинство гидов остались здесь минимум на два месяца, ждать сезона. Все верят и молятся, чтобы авиасообщение открыли 1 июня. Сейчас летает только Украина, но их немного, 2-3 самолета в неделю. Поэтому пока нет потребности в таком количестве персонала, как ожидалось. А я очень хочу работать, поэтому приняла решение ехать дальше, на другое направление. 

Виктория призналась, что пока в деньгах потеряла не так уж много, однако признает, что даже до 1 июня протянуть будет тяжело:

— Работу в Турции не в туризме найти довольно трудно. Можно, конечно, апельсины и оливки собирать, но это мне не очень подходит.

Сейчас Виктория подыскивает место в мире, где она сможет реализовать себя как гид и куда будет идти поток туристов.

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