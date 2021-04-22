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«Просто какое-то быдло»: в Сыктывкаре водители снесли ограждение на дороге

«Просто какое-то быдло»: в Сыктывкаре водители снесли ограждение на дороге

22 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Просто какое-то быдло»: в Сыктывкаре водители снесли ограждение на дороге Скриншот из видео очевидца
Рабочие не знают, что делать

В Сыктывкаре рабочие перекрыли дорогу для ремонта, однако водители убрали ограждения и продолжают спокойно ездить. Ролик с подобным описанием появился в паблике «Черный список Сыктывкар».

На перекрестке улицы Южной и Колхозной стояли ограждения. Однако несколько водителей вышли и отодвинули их, обеспечив себе и другим свободный проезд по территории, на которой производятся работы.

- Просто какое то быдло! Водители снесли ограждения и ездят прямо по строительному материалу. Рабочие целый день работали, перекрыли дорогу, чтобы им не мешали. Они бедные ходят туда-сюда. А все едут, всем наплевать. Зачем вы это делаете? Перекрыли дорогу, значит не просто так! - сообщила очевидица.

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