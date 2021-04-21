Фоторепортаж: как прошла протестная акция в Сыктывкаре

На мероприятии работали немецкие СМИ
Фоторепортаж: как прошла протестная акция в Сыктывкаре21 апреля 2021
Фото: Виктор Конюхов
21 апреля в Сыктывкаре прошла протестная акция за свободу Алексея Навального. Журналисты портала PG11.ru побывали на мероприятии.
Акция на Стефановской площади прошла мирно и без задержаний. Люди спокойно гуляли возле памятника Ленину, пели песни, зажигали фонарики на телефоне. Сотрудники полиции не мешали горожанам и стояли поодаль.
Интересным стало то, что на мероприятии работали немецкие СМИ.
Мы вели онлайн-трансляцию на сайте PG11.ru. После 20.00 люди постепенно начали расходиться.
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21 апреля 2021, 21:30
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