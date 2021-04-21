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Фоторепортаж: как прошла протестная акция в Сыктывкаре

Фоторепортаж: как прошла протестная акция в Сыктывкаре

21 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фоторепортаж: как прошла протестная акция в Сыктывкаре Фото: Виктор Конюхов
На мероприятии работали немецкие СМИ

21 апреля в Сыктывкаре прошла протестная акция за свободу Алексея Навального. Журналисты портала PG11.ru побывали на мероприятии.

Акция на Стефановской площади прошла мирно и без задержаний. Люди спокойно гуляли возле памятника Ленину, пели песни, зажигали фонарики на телефоне. Сотрудники полиции не мешали горожанам и стояли поодаль.

Интересным стало то, что на мероприятии работали немецкие СМИ. 

Мы вели онлайн-трансляцию на сайте PG11.ru. После 20.00 люди постепенно начали расходиться. 

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Комментарии 1

2 минуты назад 1
да уж.... алексей навальный не достоин этой страны
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