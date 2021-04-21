Лето с каждым днем все ближе. Поэтому вопрос похудения стоит для сыктывкарок как никогда остро. Кто-то садится на строгую диету, кто-то до изнеможения тренируется в зале. Однако борьба с лишним весом — это не та война, на которой все средства хороши.

Сегодня портал PG11.ru пообщался с персональным тренером, инструктором и консультантом по питанию Светланой Беляевой. В свежем выпуске рубрики «Авторская колонка» мы попытались разобраться, как бороться с лишним весом без вреда для здоровья.

Самый частый и популярный способ похудения — это диета. Однако реальную пользу она может принести лишь в том случае, если назначена врачом по каким-либо медицинским показаниям. А вот в борьбе с лишним весом она несет с собой серьезный вред здоровью.

- Отказ от привычной еды вызывает стресс организма и после окончания диеты случаются «срывы и зажоры». У прекрасной половины населения диета вызывает неправильные ассоциации. Я не приветствую диеты и предлагаю рациональное и сбалансированное питание. Например, очистить свой рацион от пищевого мусора: исключить мучное и сладкое, снизить потребление полуфабрикатов и консерв, добавить в рацион свежие фрукты и овощи, - советует Светлана Беляева.

По словам эксперта, для похудения следует соблюдать всего несколько основных правил.

- Чтобы худеть, нужно питаться в дефиците калорий. Для этого необходим расчет суточного потребления калорий. Если говорить простыми словами, то кушать необходимо меньше, чем тратить или тратить калорий необходимо больше, а кушать меньше, - отметила консультант по питанию.

Светлана Беляева отметила, что иногда в свою привычную жизнь достаточно добавить всего несколько простых правил при приеме пищи и соблюдении питьевого режима. Таким образом уже можно потерять от 1 до 3 килограммов.

- Вот четыре основных правила. Первое — сначала мы пьем, а потом едим. Второе — питье и еду мы не смешиваем, а еду не запиваем водой. Третье — организовываем режим питания так, чтобы у нас было три основных приема пищи. Ни в коем случае не «кусочничаем». Четвертое — соблюдаем активность в течение дня. Проходим не менее 8 тысяч шагов или выбираем другое занятие по душе, - пояснила эксперт.

По словам тренера, существует множество мифов о том, что следует и не следует есть, чтобы похудеть. Кто-то верит в отказ от сладкого, картофеля, макарон и даже мяса. Однако у Светланы Беляевой свое мнение на этот счет.

- Я считаю, что рацион должен быть максимально разнообразным и полноценным. Животный белок в продуктах необходим нашему организму, как и сахар в фруктах. Необходимо употреблять в пищу всё, что нравится, в ограниченных количествах без вреда для своего здоровья, дозированно. А правильное сочетание продуктов между собой поможет быстрому усвоению и ощущению сытости в течение дня, - рассказала нашим читателям гость рубрики.

Какие же продукты лучше употреблять в пищу, а от чего стоит отказаться?

- Сейчас весна, поэтому в течение дня обязательно съедать 1-2 фрукта. Я советую делать это в первой половине дня, так как натуральный сахар в фруктах повышает уровень глюкозы моментально и на организм действует как аперитив перед едой, повышая аппетит. Диетологи рекомендуют до 4-х фруктов в день, но не каждый может себе это позволить. Отказаться стоит от высококалорийной пищи в послеобеденное время и вечернее время перед сном. Все сладости переносить на второй завтрак, после основного приема пищи, - пояснила Светлана.

Во время похудения и «наведения порядка» в своем рационе многие женщины сталкиваются с непреодолимой тягой к «вредностям». Однако и тут есть решение.