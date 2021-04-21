Комиксы уже давно перестали быть исключительно детским развлечением. А с тех пор, как в кинотеатрах появились красочные и захватывающие фильмы о супергероях, армия фанатов такого искусства и вовсе выросла в несколько раз, буквально захватив весь мир.

Насколько хорошо вы разбираетесь в комиксах, их главных героях и экранизациях этих историй? Давайте выясним!

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