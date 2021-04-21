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«Экосистема была критически нарушена»: эксперт озвучил свои версии недавнего разлива нефти в Ухте

«Экосистема была критически нарушена»: эксперт озвучил свои версии недавнего разлива нефти в Ухте

21 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Экосистема была критически нарушена»: эксперт озвучил свои версии недавнего разлива нефти в Ухте Фото: vk.com/uhtaprotiv
Это могло произойти из-за прошлой катастрофы

13 апреля в сети появилось видео, как рыбаки под Ухтой обнаружили на льду реки разлив маслянистой жидкости. Портал PG11.ru узнал у инженера-эколога Александра Сладкоштиева о том, что могло стать причиной этой катастрофы. 

Как рассказал эколог, на проверку реки выехала комиссия, которая проверила состояние реки на предмет загрязнения. Специалисты обнаружили на поверхности радужную пленку. Однако Александр Сладкоштиев отметил, что подобный феномен свидетельствует о малом загрязнении водоема. 

- То, что обнаружили рыбаки и то, о чем писали СМИ - это не радужная пленка, а значительно загрязнение, - заключил эколог.

Александр Сладкоштиевозвучил несколько гипотез,  которые могли привести к такому загрязнению:

1. Вина ярегского нефтедобывающего предприятия

- Разлив нефти мог случится в результате хозяйственной деятельности предприятия «Ярега-нефть». Выброс нефтепродукта мог случится в реку Войвож, а оттуда уже мигрировал в реку Ухту.

2. Проблемы технологии добычи

- В обычном состоянии нефть находится под низким давлением и не выходит на поверхность. Во время добычи в скважину запускают горячий пар, из-за чего нефть становится мягче и ее легче добыть. Однако пар мог привести к тому, что он, вместе с нефтью, мог выйти в другом месте и попасть в водоем. 

3. Последствия предыдущей экологической катастрофы

- В 2017 году был масштабный разлив нефти в реку Войвож, экосистема была критически нарушена. В результата водоемы, побережья и растения получили довольно серьезный урон. Возможно та нефть, которую увидели рыбаки - это всплывшие остатки той катастрофы. Но эта версия маловероятна. 

4. Вина предприятия на Нижне-Чутинском нефтяном месторождении

- Тоже маловероятная версия. В СМИ винят это предприятие, но они никак не могли стать причиной такого загрязнения. Да, они добывают нефть, но буквально по чайной ложке.

В Росприроднадзоре сообщили, что специалисты межрегионального управления приняли участие в осмотре водоохранных зон и акваторий водных объектов на территории муниципального образования городского округа «Ухта». Нефтепроявления были зафиксированы на ледовой поверхности реки Чуть вдоль береговой полосы от неэксплуатируемой законсервированной скважины близ мостового перехода автодороги Сыктывкар – Ухта.

- В отношении предприятия, являющегося недропользователем данного участка недр в соответствии с лицензией, возбуждено административное производство, – проинформировал исполняющий обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Коми и НАО Исламудин Астарханов.

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми продолжат мониторинг экологической ситуации на реке Чуть.

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