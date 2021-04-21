Фото дня в Сыктывкаре: ясная звездная ночь

@chibbi._.flower

- Удивительный день! С утра по всей республике объявили штормовое предупреждение, а к вечеру погода разгулялась и была ясная ночь! Идеально для фотографирования звезд! Всем отличного настроения!

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