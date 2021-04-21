Фото дня в Сыктывкаре: ясная звездная ночь

Удивительные причуды природы попали в объектив горожанина
Фото дня в Сыктывкаре: ясная звездная ночь21 апреля 2021
@chibbi._.flower
@chibbi._.flower
- Удивительный день! С утра по всей республике объявили штормовое предупреждение, а к вечеру погода разгулялась и была ясная ночь! Идеально для фотографирования звезд! Всем отличного настроения!
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
21 апреля 2021, 19:00
Комментарии 0