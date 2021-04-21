Владимир Путин поручил ввести новые выплаты на детей

Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию поручил с 1 июля выплачивать на детей от восьми до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей, передвет ТАСС.

Кроме того, Путин предложил платить нуждающимся беременным по 6 350 рублей в месяц. Он также подчеркнул, что больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году.

Также российский лидер предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребенка единовременно.

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