Засинькаться, отфитбечить и референсы в аттаче и другие фразы, которые раздражают россиян в работе

В переписку и рабочие разговоры коллег часто попадают слова и выражения, которые, с одной стороны, экономят время при коммуникации, а с другой могут стать серьезными раздражителями. В ходе недавнего опроса россияне рассказали, какие слова и фразы вызывают у них самые негативные эмоции. Исследование провели российская редакция Inc. и HeadHunter.

Анкетирование показало, что максимум раздражения вызывают сразу три слова «засинькаться», «отфитбечить» и «человечек» - каждое набрало 40% и более негативных отзывов у респондентов. Меньше всего раздражают опрошенных россиян такие часто встречающиеся на работе слова как «согласились» (1% негативных отзывов), «активности», «коллеги», «вовлеченность», «продуктивность» и «креативно» - по 6% отзывов к каждому слову.

Что же касается фраз, то здесь абсолютным антилидером стало выражение «Я на колле» (35% негативных ответов от респондентов), после него идет выражение «Я вас услышал», которое раздражает 34% опрошенных россиян. Меньше всего опрошенных раздражали такие устойчивые выражения, которые встречаются в работе, как «Точки соприкосновения» (3%), «На самом деле», «Давай сделаем», «Продолжай в том же духе», «Будем на связи» - по 5% негативных отзывов к каждой фразе.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram