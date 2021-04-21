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Засинькаться, отфитбечить и референсы в аттаче и другие фразы, которые раздражают россиян в работе

Засинькаться, отфитбечить и референсы в аттаче и другие фразы, которые раздражают россиян в работе

21 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Засинькаться, отфитбечить и референсы в аттаче и другие фразы, которые раздражают россиян в работе pixabay.com
Абсолютным антилидером стало выражение «Я на колле»

В переписку и рабочие разговоры коллег часто попадают слова и выражения, которые, с одной стороны, экономят время при коммуникации, а с другой могут стать серьезными раздражителями. В ходе недавнего опроса россияне рассказали, какие слова и фразы вызывают у них самые негативные эмоции. Исследование провели российская редакция Inc. и HeadHunter.

Анкетирование показало, что максимум раздражения вызывают сразу три слова «засинькаться», «отфитбечить» и «человечек» - каждое набрало 40% и более негативных отзывов у респондентов. Меньше всего раздражают опрошенных россиян такие часто встречающиеся на работе слова как «согласились» (1% негативных отзывов), «активности», «коллеги», «вовлеченность», «продуктивность» и «креативно» - по 6% отзывов к каждому слову.

Что же касается фраз, то здесь абсолютным антилидером стало выражение «Я на колле» (35% негативных ответов от респондентов), после него идет выражение «Я вас услышал», которое раздражает 34% опрошенных россиян. Меньше всего опрошенных раздражали такие устойчивые выражения, которые встречаются в работе, как «Точки соприкосновения» (3%), «На самом деле», «Давай сделаем», «Продолжай в том же духе», «Будем на связи» - по 5% негативных отзывов к каждой фразе.

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