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«Мне не хотят возвращать деньги»: дилерский центр продал сыктывкарцу машину с перебитыми номерами

«Мне не хотят возвращать деньги»: дилерский центр продал сыктывкарцу машину с перебитыми номерами

21 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Мне не хотят возвращать деньги»: дилерский центр продал сыктывкарцу машину с перебитыми номерами Фото из архива ProГорода
Мужчина пытался решить вопрос мирно

Сыктывкарец купил автомобиль в дилерском центре, однако внезапно выясниллось, что у него «перебитые» номера. Портал PG11.ru пообщался с пострадавшим покупателем.

28 января мужчина приобрел автомобиль, а 29 января поехал на сверку номеров и постановку на учет. Машина сверку не прошла, так как у экспертов появились подозрения на «перебитый» номер. Автомобиль отправили на экспертизу.

- После сверки 29 января я сразу же приехал в автосалон. Они загнали и осмотрели машину. Я написал претензию на расторжение договора, хотел вернуть деньги. Прошло меньше суток, - рассказал сыктывкарец.

Пострадавшему через несколько дней пришел ответ на претензию, в возврате средств отказали. Владелец дилерского центра убеждал мужчину дождаться конца экспертизы.

- Они заявили, что не являются собственниками авто, так как работают по агентскому договору и не несут никакой ответственности, - рассказал мужчина.

Сыктывкарец не раз обращался в дилерский центр, чтобы решить этот вопрос мирно. По поводу факта «перебитых» номеров возбудили уголовное дело. 

Пострадавшего возмутило то, что на сайте дилерского центра указано, что они гарантируют прозрачность покупки, то, что специалисты проводят тщательную проверку перед продажей.

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