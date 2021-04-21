Диетолог Роксана Эсани (Roxana Ehsani) рассказала об опасности овсяной каши. Эксперт заявила, что она вредна для людей с некоторыми заболеваниями, пишет Lenta.ru.

Каша может представлять опасность при желудочно-кишечных заболеваниях, например, синдроме раздраженного кишечника. Она содержит большое количество растительных волокон, которые могут привести к метеоризму. Таким людям лучше готовить кашу из белого риса, манной или кукурузной муки.

Диетолог предупредила, что и для тех, кто совершенно здоров, овсянка не всегда полезна. По ее словам, все зависит от способа приготовления. Каша с цельным молоком будет содержать насыщенные жиры, а добавление подсластителей, например, коричневого сахара или меда, повышает калорийность и содержание углеводов. И того, и другого лучше избегать. Еще хуже ситуация с овсяными кашами быстрого приготовления, в которых, как правило, содержится сахар и всевозможные добавки.

Эсани рекомендует готовить овсяную кашу с обезжиренным или растительным молоком, использовать простую овсяную крупу и выбирать полезные добавки — свежие фрукты, орехи, ореховое масло и специи, такие как корица или кардамон.

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