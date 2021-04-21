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«Овсянка, сэр!»: чем опасна популярная каша, по мнению врача

«Овсянка, сэр!»: чем опасна популярная каша, по мнению врача

21 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
«Овсянка, сэр!»: чем опасна популярная каша, по мнению врача pixabay.com
Эксперт назвала способы избежать неприятных последствий

Диетолог Роксана Эсани (Roxana Ehsani) рассказала об опасности овсяной каши. Эксперт заявила, что она вредна для людей с некоторыми заболеваниями, пишет Lenta.ru.

Каша может представлять опасность при желудочно-кишечных заболеваниях, например, синдроме раздраженного кишечника. Она содержит большое количество растительных волокон, которые могут привести к метеоризму. Таким людям лучше готовить кашу из белого риса, манной или кукурузной муки.

Диетолог предупредила, что и для тех, кто совершенно здоров, овсянка не всегда полезна. По ее словам, все зависит от способа приготовления. Каша с цельным молоком будет содержать насыщенные жиры, а добавление подсластителей, например, коричневого сахара или меда, повышает калорийность и содержание углеводов. И того, и другого лучше избегать. Еще хуже ситуация с овсяными кашами быстрого приготовления, в которых, как правило, содержится сахар и всевозможные добавки.

Эсани рекомендует готовить овсяную кашу с обезжиренным или растительным молоком, использовать простую овсяную крупу и выбирать полезные добавки — свежие фрукты, орехи, ореховое масло и специи, такие как корица или кардамон.

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Еда Здоровье

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