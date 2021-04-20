Сыктывкар в деталях: история самого роскошного кинотеатра своего времени

Когда давно это здание было вторым в Сыктывкаре кинотеатром. Сейчас же горожане знают его как центр досуга и кино, где постоянно что-то происходит. Сегодня в свежем выпуске рубрики «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru расскажет вам историю центра «Октябрь».

Здание центра досуга и кино стало первым строением в столице Коми, сделанным в стиле «сталинского классицизма». Его построили в 1954 году по типовому проекту архитектора «Гипрокино» Зои Брод. Здание украсили ионические колонны и пилястры. Таких кинотеатров на всей территории СССР было построено более сотни.

Стоит отметить, что в то время «Октябрь» привлек горожан не только роскошным фасадом, но и красивыми колоннами внутри самого здания. Внешний вид фойе и зрительного зала поражал гостей. Стены украшали лепка и позолота, на потолке виднелась бронзовая люстра, а пол устилал паркет. Примечательно, что большое участие в разработке внутреннего оформления принял И.Кусков, молодой архитектор и наш земляк.

Строительство роскошного кинотеатра на 360 человек обошлось городу в более чем миллион рублей. Внутри находилась самая новая по тем временам техника, которую специально привезли из Ленинграда, Самарканда и других крупных городов.

Кинотеатр в наши дни. Фото: Яндекс.Карты

Интересный факт: первыми зрителями кинотеатра стали рабочие треста «Комистрой», которые и возводили «Октябрь». Им показали фильм «Повесть о нефтяниках Каспия».

Спустя время в кинотеатр пришли изменения. Так, в 1976 году его объявили первым детским специализированным кинотеатром республики, из-за чего пришлось менять весь репертуар. А позже, в 1994 году, «Октябрь» и вовсе стал муниципальным учреждением культуры и занялся, в том числе, организацией мероприятий.

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